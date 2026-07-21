Παρτίζαν: Συνεχίζει στο Βελιγράδι ο Βάνια Μαρίνκοβιτς

Ο Βάνια Μαρίνκοβιτς θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της Παρτίζαν και τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τον Σέρβο γκαρντ/φόργουορντ να παραμένει στο Βελιγράδι, παρά τον σοβαρό τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε στο φινάλε της περασμένης σεζόν.

Ο 28χρονος άσος τραυματίστηκε στην αναμέτρηση απέναντι στη Χάποελ και βρίσκεται πλέον στο στάδιο της αποθεραπείας. Παρά την ατυχία του, η Παρτίζαν εξακολουθεί να δείχνει εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του. Ο Μαρίνκοβιτς αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες του συλλόγου, έχοντας αναλάβει τον ρόλο του αρχηγού, όντας μάλιστα ο νεότερος αρχηγός στην ιστορία της ομάδας.

Την περασμένη σεζόν στη EuroLeague κατέγραψε κατά μέσο όρο 5,9 πόντους και 1,6 ριμπάουντ ανά αγώνα, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις στην περιφέρεια με την εμπειρία και την αμυντική του συνέπεια.