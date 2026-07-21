Παναθηναϊκός: Επένδυση για το μέλλον η απόκτηση του Δημήτρη Λαζαρίδη

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να ενισχύει τις ακαδημίες του με την απόκτηση του Δημήτρη Λαζαρίδη από τον Ατρόμητο.

Ο 15χρονος επιθετικός πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με την ομάδα Κ15 του Ατρομήτου, ολοκληρώνοντας το πρωτάθλημα της Super League K15 με 19 γκολ, επίδοση που τον ανέδειξε ως έναν από τους πιο ελπιδοφόρους ποδοσφαιριστές της ηλικιακής του κατηγορίας.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ένταξη του νεαρού επιθετικού Δημήτρη Λαζαρίδη στις ακαδημίες της ομάδας. Ο Λαζαρίδης αναμένεται να υπογράψει μάλιστα και το πρώτο επαγγελματικό του συμβόλαιο μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Ο Δημήτρης Λαζαρίδης γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2011 στη Θεσσαλονίκη και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία σε ηλικία 6 ετών στην Ακαδημία Παθιακάκη. Το 2021 εντάχθηκε στον Ατρόμητο, όπου αγωνίστηκε μέχρι τον Ιούνιο του 2026. Την περασμένη σεζόν σημείωσε 19 γκολ στη Super League Κ15.

Η οικογένεια του Παναθηναϊκού καλωσορίζει τον Δημήτρη και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας».