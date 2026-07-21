Σε «θέση ισχύος» για τον Ναντίρ η ΑΕΚ: Όσα αναφέρουν στην Αφρική για τον πρώην παίκτη της Μαρσέιγ

Όπως έχετε ενημερωθεί, η «Ένωση» παλεύει για τη δύσκολη περίπτωση του 22χρονου Μαροκινού χαφ, ο οποίος είναι ελεύθερος, καθώς δεν ανανέωσε το συμβόλαιο του με τη Μαρσέιγ.

Σύμφωνα με το Africafoot, μάλιστα, η έντονη επιθυμία της ΑΕΚ να αποκτήσει τον παίκτη την έχουν φέρει στην… pole position, ενώ την περίπτωση του εξετάζει κι η Χετάφε.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Ναντίρ εξετάζει τις προτάσεις που έχει στα χέρια του, αναζητώντας μια ομάδα που θα του προσφέρει μεγαλύτερο ρόλο και σταθερό χρόνο συμμετοχής.

Όσον αφορά στην ΑΕΚ, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Χαβιέ Ριμπάλτα έχει προσεγγίσει την πλευρά του παίκτη κι έχει ήδη κατατεθεί μια αρχική πρόταση, τα δεδομένα της οποίας δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.