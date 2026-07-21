ΟΦΗ: Οι πιθανοί αντίπαλοι στα playoffs του Europa League

Η κλήρωση του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (20/7), με τον ΟΦΗ να περιμένει πλέον να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με την ομάδα που θα βρεθεί στον δρόμο του.

Οι Κρητικοί, έχοντας εξασφαλίσει την παρουσία τους στη διοργάνωση ως Κυπελλούχοι Ελλάδας, θα ξεκινήσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι από τη φάση των playoffs και θα μάθουν τον αντίπαλό τους στην κλήρωση που είναι προγραμματισμένη για τις 3 Αυγούστου.

Όσο εξελίσσονται τα προκριματικά, η λίστα με τις ομάδες που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο ΟΦΗ αρχίζει να παίρνει πιο συγκεκριμένη μορφή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, μάλιστα, τα ζευγάρια στα οποία συμμετέχουν σύλλογοι με υψηλό συντελεστή, καθώς η έκβασή τους μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τα πιθανά σενάρια.

Το Football Meets Data προχώρησε σε προσομοιώσεις και παρουσίασε μία πρώτη εκτίμηση για τους πιθανούς αντιπάλους του ΟΦΗ, δίνοντας μία πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι μπορεί να περιμένει η ελληνική ομάδα.

Οι πιθανοί αντίπαλοι βάσει των συντελεστών

Μπενφίκα – Σεν Γκάλεν VS Στούρμ Γκρατς – Χαρτς

Ρέιντζερς – Γιαγκελόνια

•ενέρμπαχτσε – Γκόρνικ VS Φερεντσβάρος – Τβέντε

Βικτόρια Πλζεν

Μίντιλαντ – Μπεσίκτας VS Χράντετς Κράλοβε – Τρόμσο

ΠΑΟΚ (δεν μπορούν να παίξουν) – Ντιναμό Κιέβου VS Άντερλεχτ – Χάμαρμπι

Ζάλτσμπουργκ VS Πάφος – Χάιντουκ Σπλιτ

Κάραμπαγκ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας VS Μακάμπι Τελ Αβίβ – Σέριφ

Hττημένος 3ου προκριματικού Champions League: Τσέλιε – Εγκνάτια VS Σάμροκ – Αραράτ

Hττημένος 3ου προκριματικού Champions League: Λεχ Πόζναν – Άαρχους VS Κουόπιο – Σαμπάχ

Hττημένος 3ου προκριματικού Champions League: Ερυθρός Αστέρας – Λάρνε VS Χαποέλ Μπερ Σεβά – Βίκινγκουρ

Hττημένος 3ου προκριματικού Champions League: Σλόβαν Μπρατισλάβας – Ιμπέρια VS Λίνκολν Ρεντ Ιμπς – Μιάλμπι

Οι πιθανοί αντίπαλοι βάσει το Football Meets Data