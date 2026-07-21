Ο Ντίλον Μπρουκς κατονόμασε τους 5 πιο «γκρινιάρηδες» του NBA. Ποιος, ο Μπρουκς!

Αν υπάρχει ένας άνθρωπος στο NBA που δεν θα έπρεπε να κατηγορεί άλλους για... γκρίνια, ή έστω χωρίς να πέσει λίγο δούλεμα, αυτός είναι ο Ντίλον Μπρουκς.

Ο φόργουορντ των Φοίνιξ Σανς, ο supervillain του NBA έχει χτίσει ολόκληρη την καριέρα του πάνω στο να εκνευρίζει τους αντιπάλους του. Είναι ο παίκτης που θα μιλήσει ασταμάτητα, θα σπρώξει στα όρια του φάουλ, θα παίξει mind games και, αν χρειαστεί, θα γίνει ο απόλυτος «κακός» της βραδιάς.

Με λίγα λόγια, αν το NBA είχε βραβείο για τον μεγαλύτερο…σπασοπούλη των αντιπάλων, ο Μπρουκς θα ήταν ο πολυνίκης του θεσμού. Γι' αυτό και οι τελευταίες δηλώσεις του έχουν μια γερή δόση ειρωνείας.

Ο ίδιος κατονόμαστε τους πέντε μεγαλύτερους «γκρινιάρηδες» της λίγκας και οι απαντήσεις του προκάλεσαν -όπως ήταν αναμενόμενο- αρκετές αντιδράσεις.

Πρώτος στη λίστα του ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς

«Ο πρώτος που μου έρχεται στο μυαλό είναι προφανώς ο Λούκα. Ο Λούκα είναι πραγματικά μεγάλος γκρινιάρης», είπε χωρίς δεύτερη σκέψη.

Εδώ, για να είμαστε δίκαιοι, δύσκολα θα βρει πολλούς να διαφωνήσουν. Ο Σλοβένος είναι ίσως ο κορυφαίος παίκτης της λίγκας στο να συνομιλεί με τους διαιτητές σχεδόν... σε κάθε κατοχή. Παικταράς μεν, καμιά φορά όμως αρκετά σπαστικός και μίρλας.

Στη συνέχεια ήταν η σειρά του Στεφ Κάρι.

Ο Μπρουκς θυμήθηκε μια προσωπική τους μονομαχία, λέγοντας πως σε μία φάση τον μάρκαρε πολύ δυνατά, τον χτύπησε στο στήθος κατά την προσπάθεια για σουτ και από εκείνο το σημείο ξεκίνησαν τα παράπονα.

Μετά ήρθε ένα όνομα που επίσης δεν προκάλεσε ιδιαίτερη έκπληξη.

«Ο ΛεΜπρόν, σίγουρα», απάντησε λακωνικά. Ο King James έχει περάσει περισσότερες από δύο δεκαετίες στο NBA και, όπως κάθε σούπερ σταρ αυτού του επιπέδου, δεν είναι λίγες οι φορές που έχει εκφράσει έντονα τη διαφωνία του με τις αποφάσεις των διαιτητών, ακόμα και αν ο ίδιος «βουτάει» για να τα καταφέρει.

Στην τετράδα βρέθηκε ο πρώην συμπαίκτης του, Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ.

«Ο Τζάρεν Τζάκσον. Πρώην συμπαίκτης μου», σχολίασε χαμογελώντας, γνωρίζοντας προφανώς αρκετά καλά τις συνήθειές του από την κοινή τους θητεία στους Γκρίζλις.

Και ύστερα ήρθε η επιλογή που προκαλεί ελληνικό αναβρασμό…

Και ο εκλεκτός λέγεται… Γιάννης Αντετοκούνμπο

«Την πρώτη φορά που τον αντιμετώπισα, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να αρχίσει να φωνάζει από την πρώτη κιόλας φάση. Έμπαινε προς το καλάθι και φώναζε "Hey!", προσπαθώντας να κερδίσει φάουλ από νωρίς, ώστε να μην μπορώ να τον μαρκάρω επιθετικά», είπε ο Μπρουκς.

Είναι αλήθεια ότι ο Giannis, όπως σχεδόν όλοι οι παίκτες που επιτίθενται διαρκώς στη ρακέτα, χρησιμοποιεί συχνά τη φωνή του κατά την επαφή με τον αμυντικό, κάτι που βλέπουμε από τον ΛεΜπρόν μέχρι τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και από τον Τζέιλεν Μπράνσον μέχρι τον Νίκολα Γιόκιτς, επομένως δεν πρόκειται για... ελληνική πατέντα.

Από την άλλη, υπάρχει και μια λεπτομέρεια που κάνει τις δηλώσεις του Μπρουκς ακόμα πιο απολαυστικές.

Μιλάμε για έναν παίκτη που έχει ανοίξει «μέτωπα» με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, έχει προκαλέσει τον Ντρέιμοντ Γκριν, έχει βρεθεί ουκ ολίγες φορές στο στόχαστρο των φιλάθλων για το υπερβολικά σκληρό παιχνίδι του και σχεδόν κάθε σεζόν βρίσκεται στο επίκεντρο κάποιου νέου επεισοδίου, επειδή σπάει τα νεύρα αντιπάλων και οπαδών.

Με απλά λόγια, είναι σαν να βγαίνει ο πιο αργοπορημένος της παρέας και να κάνει διάλεξη για τη σημασία της συνέπειας, πιθανότατα αυτό ακριβώς που ήθελε να πετύχει και αυτή τη φορά.

Γιατί μπορεί να διαφωνείς μαζί του σχεδόν σε όλα, αλλά ένα πράγμα πρέπει να του αναγνωρίσεις. Ο Ντίλον Μπρουκς ξέρει όσο λίγοι να κρατάει το όνομά του στην επικαιρότητα.

Μάλλον διότι για τον supervillain του ΝΒΑ ισχύει το bad publicity, still publicity.