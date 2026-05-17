· Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ

NBA: Back to back MVP ο εκπληκτικός Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ

Ο Καναδός σούπερ σταρ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, για δεύτερη σερί σεζόν αναδεικνύεται ο πολυτιμότερος παίκτης στο «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ.

NBA: Back to back MVP ο εκπληκτικός Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Σαρώνει» το NBA τα τελευταία χρόνια. Μπροστάτης της εκπληκτικής ομάδας της Οκλαχόμα. Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, εκ των πραγμάτων ήταν το μεγάλο φαβορί για το βραβείο MVP. Κάτι που έγινε πράξη, με τον Καναδό γκαρντ να κατακτά back to back τη συγκεκριμένη διάκριση.

Γίνεται λοιπόν ο 14ος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που κερδίζει το βραβείο back to back. Σε μια σεζόν όπου μετρά 31,1 πόντους, 4,3 ριμπάουντ, 6,6 ασίστ κατά μέσο όρο, δεν θα μπορούσε να συμβεί και διαφορετικά.

Όλα αυτά τη στιγμή που ο πρωταθλητής του ΝΒΑ, έχει οδηγήσει τους Θάντερ στους τελικούς της Δύσης και αυτή τη σεζόν, με την ομάδα του να θεωρείται το μεγάλο φαβορί και για τον φετινό τίτλο.

Ο αμέσως προηγούμενος που είχε κάνει back to back MVP, ήταν ο Νίκολα Γιόκιτς το 2021 και το 2022. Την μεγάλη αυτή διάκριση, έχει πετύχει και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

COMMENTS
LATEST NEWS
19:11 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Ρέξαμ της Ελλάδας: Στη Γ’ Εθνική με τέταρτη συνεχόμενη άνοδο η ΜΠΑΜ FC!

19:06 SUPER LEAGUE

Κόντης: «Θα ήταν όμορφο να τελειώναμε με τον κόσμο δίπλα μας - Η νοοτροπία πρέπει να είναι τέτοια»

19:01 SUPER LEAGUE

Βαθμολογία: Φινάλε με πέμπτη θέση για τον Άρη

19:00 SUPER LEAGUE

LIVE Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

19:00 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Χιλιάδες σημαιάκια στην Allwyn Arena με το σύνθημα της Πρωταθλήτριας

18:59 SUPER LEAGUE

Άρης-Λεβαδειακός 3-0: Οι αλλαγές του έδωσαν τη νίκη

18:51 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ - Βόλος 3-1: Φινάλε με εμφατική νίκη για τους Κυπελλούχους (vids)

18:45 SUPER LEAGUE

LIVE ΑΕΚ - Ολυμπιακός

18:43 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Με εκπλήξεις η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ

18:38 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα των «πράσινων» για το τελευταίο ματς της σεζόν

18:35 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Με Ζίνι και Μπρινιόλι η «Ένωση» | Η ενδεκάδα του Νίκολιτς

18:34 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Με Μύθου η ενδεκάδα του Λουτσέσκου στη Λεωφόρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας