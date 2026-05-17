Πένθος στο ελληνικό βόλεϊ: Πέθανε ο Γιώργος Σαμαράς

Στο πένθος βυθίστηκε το ελληνικό βόλεϊ, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πολύπειρος προπονητής, Γιώργος Σαμαράς.

Ο πρόεδρος του ΣΕΠΠΕ (Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Πετοσφαίρισης) αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο Σαμαράς συνέδεσε το όνομα του με το άθλημα στην Ελλάδα, καθώς προσέφερε από πολλά πόστα. Είχε καθίσει, μεταξύ άλλων, στον πάγκο της ΑΕΚ και του ΖΑΟΝ, με τον οποίο πανηγύρισε και την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2002.

Η Ερασιτεχνική ΑΕΚ εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση. Αναλυτικά όσα αναφέρει:

«Η ΑΕΚ εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για το χαμό του Γιώργου Σαμαρά. Ο εκλιπών υπήρξε ένας εξαιρετικός προπονητής βόλεϊ, άριστος γνώστης του αθλήματος και υποστηρικτής της ομάδας μας. Κάθισε στον πάγκο της ΑΕΚ σε τρεις διαφορετικές στιγμές της Ιστορίας μας (2006-07, 2009-2011, 2016-2018). Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».

