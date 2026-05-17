Κόντης: «Θα ήταν όμορφο να τελειώναμε με τον κόσμο δίπλα μας - Η νοοτροπία πρέπει να είναι τέτοια»

Ικανοποιημένος από τη νίκη του ΟΦΗ απέναντι στον Βόλο εμφανίστηκε ο Χρήστος Κόντης μετά το φινάλε της αναμέτρησης, τονίζοντας στην Cosmote TV πως η ομάδα ήθελε να ολοκληρώσει τη χρονιά με θετικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, ο τεχνικός των «ασπρόμαυρων» στάθηκε και στην τιμωρία της έδρας, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός πως ο ΟΦΗ έδωσε το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν σε άδειο γήπεδο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κόντης

«Πάντα θέλεις κάτι παραπάνω. Συγχαρητήρια στα παιδιά γιατί θέλαμε να κλείσουμε τη χρονιά με νίκη μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες, κάτι που δεν μας αρέσει. Η νοοτροπία πρέπει να είναι τέτοια.

Κάναμε σε κάποιες φάσεις καλό παιχνίδι, σε κάποιες άλλες χωρίς τόση ηρεμία. Θέλω να έχουμε πάντα πιο γεμάτα παιχνίδια. Είναι πολύ δύσκολο, ήταν το τελευταίο ματς, δεν είναι εύκολο για τον παίκτη να συγκεντρωθεί, αλλά πρέπει να το βάλουμε στο μυαλό μας.

Αυτή η τιμωρία με τον κόσμο ήταν πολύ άδικη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τιμωρηθήκαμε. Σε έναν τελικό Κυπέλλου που δεν έγινε τίποτα, ο κόσμος ήταν εξαιρετικός.

Ήταν μία απόφαση που πάρθηκε και δεν είναι ωραίο για το ποδόσφαιρο να παίζεις σε άδειο γήπεδο. Θα ήταν πολύ όμορφο, βάλαμε και κάποιους νέους παίκτες, θα ήταν πιο όμορφο να τελειώναμε με τον κόσμο δίπλα μας».

