Η Ρέξαμ της Ελλάδας: Στη Γ’ Εθνική με τέταρτη συνεχόμενη άνοδο η ΜΠΑΜ FC!

Σε εθνική κατηγορία θα αγωνίζεται από την επόμενη σεζόν η ΜΠΑΜ FC με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, τέσσερα χρόνια μετά την ίδρυσή της, να πανηγυρίζει την άνοδο στη Γ' Εθνική έπειτα από επεισοδιακή νίκη κόντρα στον Παύλο Μελά με 1-0 εκτός έδρας.

Οι «πορτοκαλοί» του Μανώλη Κωνσταντάρα ζουν κυριολεκτικά το δικό τους όνειρο, ανεβαίνοντας μια μια τις κατηγορίες από το Γ' τοπικό μέχρι και τη Γ' Εθνική πλέον. Το χρυσό γκολ της ανόδου πέτυχε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου ο Σταύρος Εμμανουηλίδης. Παρά την πίεση του Παύλου Μελά η ΜΠΑΜ άντεξε και τελικά πήρε την πολυπόθητη νίκη και την άνοδο στην παραπάνω κατηγορία.

Το παιχνίδι μεταδόθηκε σε live μετάδοση στο Youtube, με 20.000 ανθρώπους να παρακολουθούν το καθοριστικό παιχνίδι των «πορτοκαλί».

Συγκινημένοι οι δύο πρόεδροι της ΜΠΑΜ μετά το παιχνίδι:

Η τελική βαθμολογία των μπαράζ της ΕΠΣ Μακεδονίας:

2. ΜΠΑΜ FC 39 Προβιβασμός στη Γ' Εθνική

3. ΑΟ Παύλος Μελάς 33

4. Κεραυνός Ωραιοκάστρου 31

5. Φοίνικας Τούμπας 26