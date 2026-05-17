Premier League: «Κλώτσησαν» την ευκαιρία Μπράτιον και Μπρέντφορντ

Η Μπόρνμουθ είναι η μεγάλη κερδισμένη της 37ης αγωνιστικής στην Premier League, παρότι δεν έχει αγωνιστεί ακόμη, καθώς οι βασικοί ανταγωνιστές της για την 6η θέση άφησαν πολύτιμους βαθμούς.

Η Μπράιτον γνώρισε οδυνηρή ήττα με 1-0 εκτός έδρας από τη Λιντς, δεχόμενη γκολ στο 96ο λεπτό. Ο Κωστούλας πέρασε ως αλλαγή στο 82’, όμως δεν πρόλαβε να επηρεάσει ουσιαστικά την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Την ίδια στιγμή, η Μπρέντφορντ απέτυχε να εκμεταλλευτεί την έδρα της απέναντι στην αδιάφορη βαθμολογικά Κρίσταλ Πάλας, μένοντας στο 2-2 και σώζοντας τουλάχιστον τον βαθμό στα τελευταία λεπτά.

Τα αποτελέσματα αυτά δίνουν τεράστιο πλεονέκτημα στα «κεράσια», που παραμένουν στην 6η θέση πριν από το δύσκολο εντός έδρας παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Σίτι. Ακόμη και σε περίπτωση ήττας, η ομάδα διατηρεί διαφορά ασφαλείας από τους διώκτες της, κρατώντας στα χέρια της την ευρωπαϊκή της μοίρα.

Παράλληλα, χαμόγελα υπάρχουν και για τη Σάντερλαντ, η οποία πέρασε με 3-1 από την έδρα της Έβερτον και πλησίασε σε απόσταση αναπνοής τις θέσεις που οδηγούν στο Conference League.

Ζωντανή παραμένει και η Τσέλσι, η οποία έχει δύο παιχνίδια λιγότερα και διατηρεί ελπίδες ακόμη και για την 6η θέση, εφόσον κάνει το απόλυτο και συνδυαστούν ευνοϊκά αποτελέσματα την τελευταία αγωνιστική.

Στο πιο αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι της ημέρας, η Γουλβς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Φούλαμ.