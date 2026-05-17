Ο προπονητής του Άρη, Μιχάλης Γρηγορίου, μετά τη νίκη της ομάδας με 3-0 επί του Λεβαδειακού, αναφέρθηκε στην επόμενη μέρα του συλλόγου, την προσωπική του παραμονή και την Κ19 του συλλόγου.

Οι δηλώσεις του Γρηγορίου:

«Αύριο ή τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαριστεί από τη διοίκηση η παραμονή μου. Η παρακαταθήκη που αφήνουμε πίσω μας είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζει ο Άρης τα παιχνίδια, τόσο εντός όσο και εκτός έδρας.

Αυτό που πρέπει να συνεχίσει ο Άρης είναι αυτή η φιλοσοφία, η οποία ταιριάζει και αρμόζει στην ιστορία, τη φανέλα και τον κόσμο του. Ο Άρης πρέπει να είναι κυρίαρχος στο παιχνίδι, είναι μια τεράστια ομάδα και αυτό πρέπει να αποτυπώνεται στα αποτελέσματα και στους στόχους.

Θέλω επίσης να δώσω συγχαρητήρια και στην Κ19 του συλλόγου, που έφτασε μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου. Αυτό δείχνει ότι έρχονται παίκτες που ο σύλλογος πρέπει να προσέξει και να αξιοποιήσει».