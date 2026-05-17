· Άρης

Γρηγορίου: «Αύριο ή τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαριστεί από τη διοίκηση η παραμονή μου»

Οι δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου μετά τη νίκη του Άρη με 3-0 επί του Λεβαδειακού.

Γρηγορίου: «Αύριο ή τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαριστεί από τη διοίκηση η παραμονή μου»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο προπονητής του Άρη, Μιχάλης Γρηγορίου, μετά τη νίκη της ομάδας με 3-0 επί του Λεβαδειακού, αναφέρθηκε στην επόμενη μέρα του συλλόγου, την προσωπική του παραμονή και την Κ19 του συλλόγου.

Οι δηλώσεις του Γρηγορίου:

«Αύριο ή τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαριστεί από τη διοίκηση η παραμονή μου. Η παρακαταθήκη που αφήνουμε πίσω μας είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζει ο Άρης τα παιχνίδια, τόσο εντός όσο και εκτός έδρας.

Αυτό που πρέπει να συνεχίσει ο Άρης είναι αυτή η φιλοσοφία, η οποία ταιριάζει και αρμόζει στην ιστορία, τη φανέλα και τον κόσμο του. Ο Άρης πρέπει να είναι κυρίαρχος στο παιχνίδι, είναι μια τεράστια ομάδα και αυτό πρέπει να αποτυπώνεται στα αποτελέσματα και στους στόχους.

Θέλω επίσης να δώσω συγχαρητήρια και στην Κ19 του συλλόγου, που έφτασε μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου. Αυτό δείχνει ότι έρχονται παίκτες που ο σύλλογος πρέπει να προσέξει και να αξιοποιήσει».

COMMENTS
LATEST NEWS
20:40 EUROLEAGUE

Τούρκογλου: «Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να επιβληθεί μπασκετικά της Φενέρμπαχτσε»

20:38 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Το γκολ με το οποίο άνοιξε το σκορ ο Ροντινέι (vid)

20:27 ΣΠΟΡ

Ασταμάτητος ο Σίνερ: Κατέκτησε το 1000αρι στη Ρώμη και έκανε ιστορικό Career Golden Masters!

20:25 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Τα γκολ των Οζντόεφ και Μύθου στη Λεωφόρο (vid)

20:06 GREEK BASKET LEAGUE

Άρης - ΑΕΚ 90-81: Οι Θεσσαλονικείς οδήγησαν σε τρίτο παιχνίδι τη σειρά με καυτό Μπράις Τζόουνς

19:58 SUPER LEAGUE

Άρης-Λεβαδειακός 3-0: Τα highlights του αγώνα

19:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: «Κλώτσησαν» την ευκαιρία Μπράτιον και Μπρέντφορντ

19:45 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Ένταση έξω από την Allwyn Arena πριν το ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια

19:45 SUPER LEAGUE

Γρηγορίου: «Αύριο ή τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαριστεί από τη διοίκηση η παραμονή μου»

19:34 SUPER LEAGUE

Παπαδόπουλος: «Η ομάδα έχει βάλει τις βάσεις για τα επόμενα χρόνια»

19:29 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ - Βόλος: Τα highlights της αναμέτρησης

19:12 SUPER LEAGUE

Μπράτσος: «Ωραίο παιχνίδι και ανοικτό δίχως σκοπιμότητα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας