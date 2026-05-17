Μπράτσος: «Ωραίο παιχνίδι και ανοικτό δίχως σκοπιμότητα»

Ο Κώστας Μπράτσος μίλησε στην Cosmote TV μετά την ήττα του Βόλου από τον ΟΦΗ.

Ο Έλληνας τεχνικός ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ήταν ένα ωραίο παιχνίδι, ενώ παραδέχθηκε ότι ο στόχος του συλλόγου ήταν η είσοδος στα playoffs 5-8.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπράτσος

«Ήταν ένα ωραίο παιχνίδι για να το παρακολουθήσουν από την τηλεόραση οι φίλοι των ομάδων. Ένα παιχνίδι ανοιχτό χωρίς σκοπιμότητα. Φάσεις εκατέρωθεν. Δύο καλές ομάδες. Είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παικτών. Δεχθήκαμε κάποια γκολ εκτός ροής παιχνιδιού. Εμείς σκοράραμε, βάλαμε γκολ το οποίο ακυρώθηκε και εκεί που πήγαμε να επανέλθουμε στο παιχνίδι με μία κεφαλιά δεχθήκαμε το 3-1 και τελείωσε το ματς. Σε ότι αφορά τη δική μας ομάδα, ήταν μία επιτυχημένη σεζόν.

Ο ρεαλιστικός στόχος ήταν να μπούμε στο 5-8. Ευχαριστώ συνεργάτες και ποδοσφαιριστές που ανανταποκρίθηκαν σε αυτό που θέλαμε να κάνουμε και τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη. Νιώθω χαρούμενος και υπερήφανος που έχω συνδέσει το όνομα μου με τις δύο εισόδους της ομάδας στα πλέι οφ».