Παπαδόπουλος: «Η ομάδα έχει βάλει τις βάσεις για τα επόμενα χρόνια»

Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε τη φετινή του σεζόν με την ήττα 3-0 από τον Άρη στην 6η και τελευταία αγωνιστική των playoffs 5-8 της Stoiximan Super League. Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής Νίκος Παπαδόπουλος έκανε τον απολογισμό της σεζόν, αναφερόμενος τόσο στην πορεία της ομάδας όσο και στο μέλλον του ίδιου και του Λεβαδειακού. Όπως τόνισε, η ομάδα καλείται να «χτίσει» πάνω στις φετινές επιτυχίες και εμπειρίες για να θέσει τις βάσεις για τη νέα σεζόν.

Οι δηλώσεις του Παπαδόπουλου:

«Στο πρώτο ημίχρονο πιστεύω ότι ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Χάσαμε γκολ που δεν χάνεται. Όλα χάνονται βέβαια, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Κάναμε μία προσπάθεια για περίπου μία ώρα μέχρι που δεχθήκαμε το γκολ. Μετά σαν να καταρρεύσαμε. Εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους, η ομάδα μας έκανε μια πολύ καλή σεζόν. Έχει βάλει τις βάσεις για τα επόμενα χρόνια να σταθεροποιηθεί στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας και να είναι ανταγωνιστική. Να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου για αυτό που βγάλαμε σε όλη τη σεζόν. Νομίζω πως φέτος κερδίσαμε φιλάθλους, τους γεμίσαμε αισιοδοξία για το μέλλον. Να πω συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα και στον ΟΦΗ για το Κύπελλο. Ήταν ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα φέτος.

Η προσπάθειά μας φέτος ήταν πολύ μεγάλη. Κάποια στιγμή στο πρωτάθλημα είχαμε αρκετά προβλήματα χωρίς αυτό να είναι δικαιολογίες. Ήρθε μια απογοήτευση σε κάποια αποτελέσματα όταν ήμασταν στην 4η θέση και δεν αντιδράσαμε. Το θέμα είναι δυστυχώς ότι τα playoffs 5-8 ήταν ανούσια όπως έγιναν. Η 5η θέση ήταν μόνο για το γόητρο, βεβαίως θα τη θέλαμε γιατί δεν την έχουμε κατακτήσει ποτέ. Αυτό όμως δεν σβήνει την προσπάθεια όλης της σεζόν και του χρόνου να διεκδικήσει ακόμη περισσότερα. Ήταν ίσως η απειρία μας που δεν μπορέσαμε να διαχειριστούμε καλύτερα τη σεζόν. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες αν θα είμαι εδώ».