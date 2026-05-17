Βαθμολογία: Φινάλε με πέμπτη θέση για τον Άρη
Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής των playoffs 5-8.
Φινάλε στα playoffs 5-8 της Super League με τον Άρη να παίρνει εν τέλει την πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα.
Οι «κίτρινοι» έκαναν εντυπωσιακή εμφάνιση κόντρα στον Λεβαδειακό κι επικράτησαν με 3-0.
Στο άλλο παιχνίδι ο ΟΦΗ νίκησε τον Βόλο με 3-1 στο άδειο Παγκρήτιο.
Τα αποτελέσματα
Άρης - Λεβαδειακός 3-0
ΟΦΗ - Βόλος 3-1
Η βαθμολογία
5. Άρης 31
6. Λεβαδειακός 31
7. ΟΦΗ 23
8. Βόλος 17