Βαθμολογία: Φινάλε με πέμπτη θέση για τον Άρη

Φινάλε στα playoffs 5-8 της Super League με τον Άρη να παίρνει εν τέλει την πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα.

Οι «κίτρινοι» έκαναν εντυπωσιακή εμφάνιση κόντρα στον Λεβαδειακό κι επικράτησαν με 3-0.

Στο άλλο παιχνίδι ο ΟΦΗ νίκησε τον Βόλο με 3-1 στο άδειο Παγκρήτιο.

Τα αποτελέσματα

Άρης - Λεβαδειακός 3-0

ΟΦΗ - Βόλος 3-1

Η βαθμολογία

5. Άρης 31

6. Λεβαδειακός 31

7. ΟΦΗ 23

8. Βόλος 17