ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Ένταση έξω από την Allwyn Arena πριν το ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια

Μεγάλη ένταση προκλήθηκε λίγο πριν τη σέντρα του ΑΕΚ – Ολυμπιακός, με αρκετούς φίλους της «Ένωσης» να κάνουν λόγο για απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ προς τον κόσμο.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Ένταση έξω από την Allwyn Arena πριν το ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε τεταμένο κλίμα κύλησαν τα λεπτά πριν από τη σέντρα του ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Χιλιάδες φίλοι της Ένωσης είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς έξω από την Allwyn Arena, δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό.

Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, σημειώθηκε ένταση έξω από τη Θύρα 24, ανάμεσα σε οπαδούς της ΑΕΚ και δυνάμεις της αστυνομίας που βρίσκονταν στο σημείο, με αρκετούς φίλους των κιτρινόμαυρων να κάνουν λόγο για απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ, εξαντλόντας την αυστηρότητα τους ακόμα και σε μανάδες με παιδιά.

COMMENTS
LATEST NEWS
20:40 EUROLEAGUE

Τούρκογλου: «Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να επιβληθεί μπασκετικά της Φενέρμπαχτσε»

20:38 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Το γκολ με το οποίο άνοιξε το σκορ ο Ροντινέι (vid)

20:27 ΣΠΟΡ

Ασταμάτητος ο Σίνερ: Κατέκτησε το 1000αρι στη Ρώμη και έκανε ιστορικό Career Golden Masters!

20:25 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Τα γκολ των Οζντόεφ και Μύθου στη Λεωφόρο (vid)

20:06 GREEK BASKET LEAGUE

Άρης - ΑΕΚ 90-81: Οι Θεσσαλονικείς οδήγησαν σε τρίτο παιχνίδι τη σειρά με καυτό Μπράις Τζόουνς

19:58 SUPER LEAGUE

Άρης-Λεβαδειακός 3-0: Τα highlights του αγώνα

19:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: «Κλώτσησαν» την ευκαιρία Μπράτιον και Μπρέντφορντ

19:45 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Ένταση έξω από την Allwyn Arena πριν το ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια

19:45 SUPER LEAGUE

Γρηγορίου: «Αύριο ή τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαριστεί από τη διοίκηση η παραμονή μου»

19:34 SUPER LEAGUE

Παπαδόπουλος: «Η ομάδα έχει βάλει τις βάσεις για τα επόμενα χρόνια»

19:29 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ - Βόλος: Τα highlights της αναμέτρησης

19:12 SUPER LEAGUE

Μπράτσος: «Ωραίο παιχνίδι και ανοικτό δίχως σκοπιμότητα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας