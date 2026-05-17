Ασταμάτητος ο Σίνερ: Κατέκτησε το 1000αρι στη Ρώμη και έκανε ιστορικό Career Golden Masters!

Ο ασυναγώνιστος Γιάνικ Σίνερ συνεχίζει να διαλύει κάθε ρεκόρ. Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο αυτή τη στιγμή επικράτησε του Κάσπερ Ρουντ με 6-4, 6-4 στον μεγάλο τελικό της Ρώμης και έφτασε στο ιστορικό Career Golden Masters, συμπληρώνοντας τη συλλογή του και με τα εννέα 1000άρια του tour!

Ο 24χρονος Ιταλός χρειάστηκε 1 ώρα και 45 λεπτά για να κάμψει την αντίσταση του Νορβηγού αντιπάλου του, και έγινε ο πρώτος Ιταλός μετά τον Αντριάνο Πανάτα το 1976 που το κατακτά το τουρνουά στη Ρώμη.

Με αυτή την επιτυχία, ο Σίνερ έγινε μόλις ο δεύτερος τενίστας στην ιστορία που έχει στην κατοχή του και τους εννέα Masters τίτλους, ένα επίτευγμα που μέχρι πρότινος άνηκε αποκλειστικά στον Νόβακ Τζόκοβιτς. Μάλιστα, ο Σέρβος το κατάφερε στα 31 του χρόνια, ενώ ο Ιταλός το πέτυχε μόλις στα 24!

Παράλληλα, έγινε ο πρώτος που κερδίζει έξι σερί Masters, αλλά και ο δεύτερος μετά τον Ράφα Ναδάλ (2010) που κάνει το «3 στα 3» στα χωμάτινα 1000άρια της σεζόν (Μόντε Κάρλο, Μαδρίτη, Ρώμη).

Στο κομμάτι του αγώνα, ο Ρουντ προσπάθησε να φανεί ανταγωνιστικός και μάλιστα αιφνιδίασε τον Σίνερ, κάνοντας πρώτος μπρέικ για το γρήγορο 0-2.

Η απάντηση του Ιταλού όμως ήταν άμεση. Αφού ισοφάρισε, «χτύπησε» ξανά στο κρίσιμο σημείο (4-4), έκανε το δεύτερο μπρέικ και έκλεισε το πρώτο σετ με 6-4.

Με την ψυχολογία στα ύψη, ο Γιάνικ μπήκε με σπασμένα φρένα στο δεύτερο σετ, κάνοντας μπρέικ με το «καλημέρα» (1-0).

Αν και ο Ρουντ τον πίεσε και απείλησε με break point στο 4-3, ο Σίνερ έδειξε την κλάση του, κράτησε το σερβίς του και στο 5-4 τελείωσε το ματς με τις δικές του μπάλες για το τελικό 6-4.

Αυτός είναι ο 29ος τίτλος καριέρας και το 10ο Masters για τον Σίνερ, ο οποίος πηγαίνει πλέον στο Roland Garros του Παρισιού με έναν και μοναδικό στόχο: να σηκώσει το τρόπαιο και να ολοκληρώσει το Career Grand Slam.

Με την εικόνα που παρουσιάζει, η μη κατάκτησή του θα αποτελέσει τεράστια έκπληξη.