Τούρκογλου: «Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να επιβληθεί μπασκετικά της Φενέρμπαχτσε»

Το Final Four της EuroLeague είναι προ των πυλών, με τα βλέμματα όλων να στρέφονται στους μεγάλους ημιτελικούς ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρ και Ρεάλ Μαδρίτης - Βαλένθια αντίστοιχα.

Ο παλαίμαχος πρώην άσος των Ορλάντο Μάτζικ και νυν πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας μπάσκετ, Χέντο Τούρκογλου, πήρε θέση για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στη Φενέρ, δίνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Όπως τόνισε, η Φενέρ παρουσιάζει μεγαλύτερη σταθερότητα, θεωρώντας πως η παρουσία των «ερυθρόλευκων» οπαδών στις εξέδρες είναι το μοναδικό ατού της ελληνικής ομάδας.

«Ο κόσμος θα είναι το μοναδικό πλεονέκτημα του Ολυμπιακού. Δεν πιστεύω ότι θα καταφέρει να επιβληθεί σε μπασκετικό επίπεδο. Για μένα, η Φενέρμπαχτσε έχει το πάνω χέρι λόγω της συνέπειας που επιδεικνύει στο παιχνίδι της», δήλωσε χαρακτηριστικά.