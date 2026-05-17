Τρομερός Τζόλης: Δύο ασίστ σε 15 λεπτά (vids)

Ο Χρήστος Τζόλης ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι κορυφής του βελγικού πρωταθλήματος, οδηγώντας την Κλαμπ Μπριζ σε επιβλητικό 3-0 απέναντι στην Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός έκανε… πράγματα και θαύματα μέσα σε ένα τέταρτο, συμμετέχοντας καθοριστικά στα δύο από τα τρία γκολ των γηπεδούχων και μοιράζοντας ασίστ που μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικές στη μάχη του τίτλου.

Στο 30ό λεπτό, ο Τζόλης τροφοδότησε ιδανικά τον Βανάκεν έξω από την περιοχή και ο αρχηγός της Μπριζ εκτέλεσε με δυνατό σουτ για το 1-0.

Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους, ο Έλληνας άσος ανέλαβε την εκτέλεση κόρνερ και ο Βανάκεν βρήκε ξανά δίχτυα, διαμορφώνοντας το εντυπωσιακό 3-0.

Με τις δύο νέες τελικές πάσες, ο Τζόλης έφτασε πλέον τις 26 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις τη φετινή σεζόν, ενώ μετρά και 19 γκολ, πραγματοποιώντας την πιο παραγωγική χρονιά της καριέρας του στο πρωτάθλημα Βελγίου.

Δείτε τις ασίστ