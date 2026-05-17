· ΑΕΚ · Ολυμπιακός · Παναθηναϊκός · ΠΑΟΚ

Βαθμολογία: Στο Champions League ο Ολυμπιακός - Στο Europa League ο ΠΑΟΚ

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της τελευταίας αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Βαθμολογία: Στο Champions League ο Ολυμπιακός - Στο Europa League ο ΠΑΟΚ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ολοκληρώθηκε η τελευταία αγωνιστική των playoffs της Super League, με τον Ολυμπιακό να είναι ο μεγάλος κερδισμένος στο φινάλε του πρωταθλήματος και να εξασφαλίζει τη συμμετοχή του στα προκριματικά του Champions League της νέας σεζόν.

Οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν μεν στο 1-1 με την ΑΕΚ, ωστόσο η ισοπαλία αυτή τους έδωσε τη δεύτερη θέση.

Αντίθετα ο ΠΑΟΚ «κόλλησε» στο 2-2 με τον Παναθηναϊκό, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με 2-0 κι έμεινε τρίτος.

Τα αποτελέσματα

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-2

Η βαθμολογία

  1. ΑΕΚ 72
  2. Ολυμπιακός 66
  3. ΠΑΟΚ 64
  4. Παναθηναϊκός 52
COMMENTS
LATEST NEWS
22:17 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Τα highlights του ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια - Βίντεο

22:14 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Τα highlights από το ντέρμπι της Λεωφόρου - Βίντεο

22:02 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Το εντυπωσιακό drone show στη φιέστα τίτλου με Δικέφαλο Αετό, Αγιά Σοφιά και Κούπα

22:01 SUPER LEAGUE

Μπενίτεθ: «Κρατάω την αντίδραση των παικτών – Του χρόνου θα τα πάμε καλύτερα»

21:57 SUPER LEAGUE

Λουτσέσκου: «Δείξαμε... ηλιθιότητα» - Η αναφορά στο μέλλον του

21:55 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Γιατί οι φίλοι της Ένωσης φώναζαν το όνομα του Μεντιλίμπαρ στην Allwyn Arena

21:52 SUPER LEAGUE

Μεντιλίμπαρ: «Τουλάχιστον θα είμαστε και του χρόνου στο Champions League»

21:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Νιούκαστλ στέλνει στην... Championship τη Γουέστ Χαμ

21:43 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Το γκολ ισοφάρισης από τον Κοϊτά

21:41 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Το γκολ ισοφάρισης από τον Ταμπόρδα (vid)

21:36 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Το γκολ του Κωνσταντέλια που ακυρώθηκε για φάουλ (vid)

21:35 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-2: Ματσάρα στη Λεωφόρο με μελαγχολική ισοπαλία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας