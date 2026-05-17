Βαθμολογία: Στο Champions League ο Ολυμπιακός - Στο Europa League ο ΠΑΟΚ
Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της τελευταίας αγωνιστικής του πρωταθλήματος.
Ολοκληρώθηκε η τελευταία αγωνιστική των playoffs της Super League, με τον Ολυμπιακό να είναι ο μεγάλος κερδισμένος στο φινάλε του πρωταθλήματος και να εξασφαλίζει τη συμμετοχή του στα προκριματικά του Champions League της νέας σεζόν.
Οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν μεν στο 1-1 με την ΑΕΚ, ωστόσο η ισοπαλία αυτή τους έδωσε τη δεύτερη θέση.
Αντίθετα ο ΠΑΟΚ «κόλλησε» στο 2-2 με τον Παναθηναϊκό, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με 2-0 κι έμεινε τρίτος.
Τα αποτελέσματα
ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-2
Η βαθμολογία
- ΑΕΚ 72
- Ολυμπιακός 66
- ΠΑΟΚ 64
- Παναθηναϊκός 52