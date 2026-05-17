Μεντιλίμπαρ: «Τουλάχιστον θα είμαστε και του χρόνου στο Champions League»

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη σεζόν με ισοπαλία 1-1 απέναντι στην AEK στη Νέα Φιλαδέλφεια και, σε συνδυασμό με το 2-2 στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, «κλείδωσε» τη δεύτερη θέση στα playoffs της Super League και το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και στάθηκε αρχικά στην επιτυχία της ΑΕΚ, συγχαίροντας την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως η επόμενη ημέρα απαιτεί σκληρή δουλειά, τονίζοντας ότι οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να σχεδιάσουν προσεκτικά το ρόστερ της νέας σεζόν ώστε να παρουσιαστούν ακόμη πιο ανταγωνιστικοί.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ

«Τουλάχιστον θα είμαστε και του χρόνου στο Champions League. Στο παιχνίδι σήμερα κάναμε τα πάντα για να κερδίσουμε, αλλά τουλάχιστον επετεύχθη ο στόχος μας για τη δεύτερη θέση. Έχουμε καταφέρει πολλά σπουδαία πράγματα. Φέτος προσπαθήσαμε να έχουμε μια επιτυχημένη χρονιά, αλλά δεν καταφέραμε να πάρουμε κάποιον τίτλο. Τις επόμενες ημέρες έχουμε δουλειά έτσι ώστε να επιστρέψει ακόμη πιο δυνατός ο Ολυμπιακός».

