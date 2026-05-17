Η Νιούκαστλ στέλνει στην... Championship τη Γουέστ Χαμ

Η Γουέστ Χαμ βρίσκεται πλέον με την... πλάτη στον τοίχο στη μάχη της παραμονής στην Premier League, μετά τη «βαριά» ήττα με 3-1 από τη Νιούκαστλ.

Οι Λονδρέζοι ήθελαν αποκλειστικά τη νίκη για να διατηρήσουν σημαντικές ελπίδες σωτηρίας, όμως πραγματοποίησαν μία από τις χειρότερες φετινές εμφανίσεις τους και πλέον βρίσκονται μια ανάσα από τον υποβιβασμό στην Championship για πρώτη φορά μετά το 2012.

Η ομάδα του Λονδίνου είναι πλέον στο -2 από τη ζώνη σωτηρίας, έχοντας όμως παιχνίδι περισσότερο από την Τότεναμ. Τα «σπιρούνια» αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την Τσέλσι και ουσιαστικά χρειάζονται έστω έναν βαθμό για να «κλειδώσουν» την παραμονή τους, καθώς υπερτερούν ξεκάθαρα στη διαφορά τερμάτων.

Η Νιούκαστλ «καθάρισε» την υπόθεση νίκη μέσα σε ένα εκρηκτικό πρώτο εικοσάλεπτο. Στο 15ο λεπτό ο Βολτεμάντε άνοιξε το σκορ, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ο Οσούλα έκανε το 2-0.

Ο ίδιος παίκτης βρήκε ξανά δίχτυα στο 65’, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ και ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

Το μόνο που κατάφερε η Γουέστ Χαμ ήταν να μειώσει στο 69’ με τον Καστεγιάνος, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.