ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Γιατί οι φίλοι της Ένωσης φώναζαν το όνομα του Μεντιλίμπαρ στην Allwyn Arena

Βαγγέλης Πάτας

Οι φίλοι της ΑΕΚ που βρέθηκαν στην Allwyn Arena για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό δημιούργησαν ξεχωριστή ατμόσφαιρα στις εξέδρες.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων λεπτών της αναμέτρησης, οι οπαδοί της Ένωσης άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά «Μεντιλίμπαρ οε οε οε», σε μια ειρωνική αναφορά προς τον Βάσκο τεχνικό των «ερυθρόλευκων».

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε αήττητη τη διαδικασία των playoffs μετά το 1-1 απέναντι στον Ολυμπιακό, διευρύνοντας το συνολικό σερί της στα 24 παιχνίδια χωρίς ήττα.

Το συγκεκριμένο σύνθημα συνδέεται με όσα είχαν συμβεί την περσινή σεζόν, όταν μετά τη νίκη του Ολυμπιακού με 6-0 επί της ΑΕΚ, φίλοι των Πειραιωτών φώναζαν ρυθμικά το όνομα του τότε προπονητή της Ένωσης, Ματίας Αλμέιδα.

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Γιατί οι φίλοι της Ένωσης φώναζαν το όνομα του Μεντιλίμπαρ στην Allwyn Arena

