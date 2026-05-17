Λουτσέσκου: «Δείξαμε... ηλιθιότητα» - Η αναφορά στο μέλλον του

Ο Ρουμάνος τεχνικός μιλώντας στην Cosmote TV τόνισε μεταξύ άλλων ότι η λέξη απογοήτευση είναι μικρή, ενώ ήταν λιτός για το μέλλον του στον «δικέφαλο».

Αναλυτικά όσα είπε ο Λουτσέσκου

«Η λέξη απογοήτευση είναι μικρή για να περιγράψει τα συναισθήματά μου αυτή τη στιγμή. Απογοήτευση για τα γκολ που δεχτήκαμε, που δεν μπορέσαμε να βγάλουμε τη μπάλα από τη περιοχή μας, για τις χαμένες ευκαιρίες, για όλα. Και για τις ωραίες στιγμές αλλά και για την… ηλιθιότητα που δείξαμε στο τέλος.

Δεν θέλω να συζητήσω κάτι για το μέλλον, θα προσευχόμουν ίσως για λίγη παραπάνω βοήθεια από εκεί… ψηλά, για τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε φέτος και να αλλάξουμε τον τρόπο που θα αντιμετωπίζαμε τις δυσκολίες που μας προέκυψαν».

