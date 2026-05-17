· ΑΕΚ

ΑΕΚ: Συγκίνηση στη φιέστα τίτλου με παιδική χορωδία και τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη

Ξεχωριστές στιγμές στην Allwyn Arena μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Συγκίνηση στη φιέστα τίτλου με παιδική χορωδία και τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΑΕΚ πανηγύρισε την κατάκτηση της Super League και του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της, με τη φιέστα στην Allwyn Arena να χαρίζει έντονες στιγμές συγκίνησης.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης απέναντι στον Ολυμπιακό για την τελευταία αγωνιστική των playoffs, ακολούθησε η απονομή και οι εορταστικές εκδηλώσεις στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, παιδική χορωδία ερμήνευσε τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, δημιουργώντας ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στις εξέδρες της Allwyn Arena.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με το «Ένα το χελιδόνι», ενώ στη συνέχεια ακούστηκε το «Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ», με τον κόσμο να παρακολουθεί συγκινημένος την ερμηνεία.

Αμέσως μετά, η παιδική χορωδία τραγούδησε και τον ύμνο της ΑΕΚ, με τους φίλους της Ένωσης να συμμετέχουν δυναμικά.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:55 BET ON

Κλήρωση Τζόκερ: Ένας υπερτυχερός κέρδισε 11.653.128 ευρώ

23:51 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Σήκωσε το 14ο πρωτάθλημα σε εντυπωσιακή φιέστα στην Allwyn Arena

23:46 ONSPORTS

ΑΕΚ: Η φαντασμαγορική είσοδος του Ηλιόπουλου με το τρόπαιο σε σκηνικό «Mission Impossible»

23:28 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: «Αισθανόμαστε την ανάγκη να ζητήσουμε συγγνώμη από τους φιλάθλους»

23:27 SUPER LEAGUE

AEK, Ηλιόπουλος: «Το νταβατζιλίκι τελείωσε για πάντα, με ένα μεγάλο μάθημα στην έπαρση»

23:09 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Η λαϊκή απαίτηση του κόσμου της «Ένωσης» στον Μάριο Ηλιόπουλο στη φιέστα

23:03 SUPER LEAGUE

Πότε ξεκινούν το ευρωπαϊκό ταξίδι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ - Όλες οι ημερομηνίες

22:55 ONSPORTS

ΑΕΚ: «My Way» και «Bella Ciao» με 14 βιολιά στη φιέστα τίτλου της Allwyn Arena

22:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

La Liga: Σώθηκαν Σεβίλλη και Αλαβές, παλεύουν πέντε ομάδες για να αποφύγουν δύο θέσεις

22:36 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Συγκίνηση στη φιέστα τίτλου με παιδική χορωδία και τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη

22:17 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Τα highlights του ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια - Βίντεο

22:14 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Τα highlights από το ντέρμπι της Λεωφόρου - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας