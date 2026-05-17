ΑΕΚ: Συγκίνηση στη φιέστα τίτλου με παιδική χορωδία και τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη

Η ΑΕΚ πανηγύρισε την κατάκτηση της Super League και του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της, με τη φιέστα στην Allwyn Arena να χαρίζει έντονες στιγμές συγκίνησης.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης απέναντι στον Ολυμπιακό για την τελευταία αγωνιστική των playoffs, ακολούθησε η απονομή και οι εορταστικές εκδηλώσεις στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, παιδική χορωδία ερμήνευσε τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, δημιουργώντας ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στις εξέδρες της Allwyn Arena.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με το «Ένα το χελιδόνι», ενώ στη συνέχεια ακούστηκε το «Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ», με τον κόσμο να παρακολουθεί συγκινημένος την ερμηνεία.

Αμέσως μετά, η παιδική χορωδία τραγούδησε και τον ύμνο της ΑΕΚ, με τους φίλους της Ένωσης να συμμετέχουν δυναμικά.