La Liga: Σώθηκαν Σεβίλλη και Αλαβές, παλεύουν πέντε ομάδες για να αποφύγουν δύο θέσεις

Το θρίλερ για την παραμονή στη LaLiga, αλλά και για το τελευταίο ευρωπαϊκό «εισιτήριο» (Conference League) θα συνεχιστεί μέχρι και την τελευταία αγωνιστική. Διότι από το σημερινό κυρίως «μενού» της προτελευταίας... στροφής του πρωταθλήματος (37η αγωνιστική) ναι μεν κάποια πράγματα δείχνουν να ξεκαθαρίζουν, αλλά τίποτα δεν είναι δεδομένο.

Από το τιμ των επτά ομάδων που παλεύουν για την αποφυγή του υποβιβασμού, οι δύο εξασφάλισαν την παραμονή τους (Αλαβές, Σεβίλλη), ενώ άλλες πέντε θα δώσουν τη μάχη την 38η και τελευταία αγωνιστική. Οι «χαμένες» της βραδιάς ήταν οι Τζιρόνα και Μαγιόρκα, που μετά τις ήττες τους από Λεβάντε και Ατλέτικο Μαδρίτης, παρέμειναν στη διακεκαυμένη ζώνη και θεωρούνται οι επικρατέστερες για να ακολουθήσουν στη LaLiga 2 την πεσμένη Οβιέδο.

Στο ντέρμπι ουραγών η Λεβάντε έκανε τεράστιο βήμα παραμονής μετά το 2-0 επί της Μαγιόρκα, ενώ η Αλαβές με το «διπλό» στην έδρα της υποβιβασμένης, Οβιέδο, «κλείδωσε» και μαθηματικά την παραμονή της. Η Σεβίλλη ηττήθηκε στην έδρα της από την Ρεάλ Μαδρίτης (0-1), αλλά και η επόμενη σεζόν θα την βρει στην κορυφαία κατηγορία, καθώς ευνοήθηκε από τα υπόλοιπα αποτελέσματα.

Μάχη θα δώσει και η Οσασούνα, μετά την εντός έδρας ήττα που γνώρισε από την Εσπανιόλ. Οι Καταλανοί με το «διπλό» που πήραν εξασφάλισαν και μαθηματικά την παραμονή τους.

Βαθιά ανάσα και για την Ελτσε μετά το νικηφόρο 1-0 επί της Χετάφε (εκτός επικίνδυνης ζώνης).

Σε ότι αφορά την 7η θέση, που δίνει το τελευταίο ευρωπαϊκό «εισιτήριο», οι Ράγιο Βαγεκάνο και Βαλένθια πλησίασαν την Χετάφε και, πλέον, όλα θα κριθούν στο φινάλε, ενώ ούτε η Θέλτα έχει εξασφαλίσει ακόμη την έξοδο στο Europa League.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Θέλτα 1-1

(52' Ινάκι Γουίλιαμς - 4' Σβέντμπεργκ)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Τζιρόνα 1-0

(21' Λούκμαν)

Έλτσε-Χετάφε 1-0

(19' Τσουστ)

Λεβάντε-Μαγιόρκα 2-0

(32' Εσπι, 87' Αριάγκα)

Οσασούνα-Εσπανιόλ 1-2

(49' Μουνιόθ - 27' Ρομέρο, 53' Γκαρσία)

Ράγιο Βαγεκάνο-Βιγιαρεάλ 2-0

(28' Καμέγιο, 47' Αλεμάο)

Οβιέδο-Αλαβές 0-1

(17' Μαρτίνες)

Σοσιεδάδ-Βαλένθια 3-4

(3' Μουνιόθ, 60' αυτ. Ταγγέρα, 63' Όσκαρσον - 8',90'+3 Γκουέρα, 22' Ντούρο, 89' Ροντρίγκες)

Σεβίλλη-Ρεάλ Μαδρίτης 0-1

(15' Βινίσιους)

Μπαρτσελόνα-Μπέτις 22:00

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 37 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 91 -36αγ. -Champions League-

Ρεάλ Μαδρίτης 83 -Champions League-

Βιγιαρεάλ 69 -Champions League-

Ατλέτικο Μαδρίτης 69 -Champions League-

Μπέτις 57 -36αγ. -Champions League-

Θέλτα 51

Χετάφε 48

Ράγιο Βαγεκάνο 47

Βαλένθια 46

Ρεάλ Σοσιεδάδ 45 -Europa League-

Εσπανιόλ 45

Αθλέτικ Μπιλμπάο 45

Σεβίλλη 43

Αλαβές 43

Λεβάντε 42

Οσασούνα 42

Έλτσε 42

Τζιρόνα 40

Μαγιόρκα 39

Οβιέδο 29 -Υποβιβάστηκε-