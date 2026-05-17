ΠΑΟΚ: «Αισθανόμαστε την ανάγκη να ζητήσουμε συγγνώμη από τους φιλάθλους»

Ο ΠΑΟΚ απέτυχε να κατακτήσει τον τελευταίο στόχο που του απέμενε, δηλαδή τη 2η θέση που οδηγεί στο Champions League. Μέσω social media η ΠΑΕ του «Δικέφαλου» εξέδωσε ανακοίνωση για να ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο της και να υποσχεθεί πως θα γίνουν όσα πρέπει για την επόμενη σεζόν.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Η χρονιά τελείωσε δυστυχώς όχι με τον τρόπο που θέλαμε όλοι μας.

Αισθανόμαστε την ανάγκη να ζητήσουμε συγνώμη από όλους τους φιλάθλους της ομάδας που δεν καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους μας.

Το βέβαιο είναι ότι θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις ώστε την επόμενη σεζόν να επιστρέψουμε πιο δυνατοί και να κάνουμε τον ΠΑΟΚ μας, ξανά πρωταγωνιστή».