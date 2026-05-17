· ΑΕΚ · Ολυμπιακός · ΟΦΗ · Παναθηναϊκός · ΠΑΟΚ

Πότε ξεκινούν το ευρωπαϊκό ταξίδι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ - Όλες οι ημερομηνίες

Δείτε τα ευρωπαϊκά εισιτήρια που πήραν ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ, αλλά και πότε ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους τη νέα σεζόν.

Πότε ξεκινούν το ευρωπαϊκό ταξίδι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ - Όλες οι ημερομηνίες
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το πρωτάθλημα της Super League ολοκληρώθηκε με την ΑΕΚ να κατακτά το πρωτάθλημα και τον Ολυμπιακό να κερδίζει το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League.

Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει τη νέα χρονιά από τα προκριματικά του Europa League και ο Παναθηναϊκός από τα προκριματικά του Conference League.

Στην Ευρώπη θα παίξει και ο ΟΦΗ μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, αγωνιζόμενος στα playoffs του Europa League.

Παρακάτω θα δούμε αναλυτικά πότε και από ποιον προκριματικό γύρο ξεκινά κάθε ομάδα τις ευρωπαϊκές τις υποχρεώσεις τη νέα σεζόν.

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της σεζόν 2026/27

ΑΕΚ: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών) | 18-19 Αυγούστου α' ματς, 25-26 Αυγούστου β' ματς.

Ολυμπιακός: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών) | 21-22 Ιουλίου α' ματς, 28-29 Ιουλίου β' ματς.

ΟΦΗ ως κυπελλούχος: Playoffs Europa League | 20 Αυγούστου α' ματς, 27 Αυγούστου β' ματς.

ΠΑΟΚ: 2ος προκριματικός Europa League | 23 Ιουλίου α' ματς, 30 Ιουλίου β' ματς.

Παναθηναϊκός: 2ος προκριματικός Conference League | 23 Ιουλίου α' ματς, 30 Ιουλίου β' ματς.

* Υπάρχει σενάριο που στέλνει τον Ολυμπιακό στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, με τις αναμετρήσεις να διεξάγονται στις 4/5 και 11/12 Αυγούστου. Για να συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει η Άστον Βίλα να κατακτήσει το Europa League, όπου αντιμετωπίζει τη Φράιμπουργκ στον τελικό, την ερχόμενη Τετάρτη (20/5) και να τερματίσει παράλληλα στην πρώτη τετράδα της Premier League (μοιάζει απίθανο να μην τα καταφέρει).

COMMENTS
LATEST NEWS
23:55 BET ON

Κλήρωση Τζόκερ: Ένας υπερτυχερός κέρδισε 11.653.128 ευρώ

23:51 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Σήκωσε το 14ο πρωτάθλημα σε εντυπωσιακή φιέστα στην Allwyn Arena

23:46 ONSPORTS

ΑΕΚ: Η φαντασμαγορική είσοδος του Ηλιόπουλου με το τρόπαιο σε σκηνικό «Mission Impossible»

23:28 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: «Αισθανόμαστε την ανάγκη να ζητήσουμε συγγνώμη από τους φιλάθλους»

23:27 SUPER LEAGUE

AEK, Ηλιόπουλος: «Το νταβατζιλίκι τελείωσε για πάντα, με ένα μεγάλο μάθημα στην έπαρση»

23:09 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Η λαϊκή απαίτηση του κόσμου της «Ένωσης» στον Μάριο Ηλιόπουλο στη φιέστα

23:03 SUPER LEAGUE

Πότε ξεκινούν το ευρωπαϊκό ταξίδι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ - Όλες οι ημερομηνίες

22:55 ONSPORTS

ΑΕΚ: «My Way» και «Bella Ciao» με 14 βιολιά στη φιέστα τίτλου της Allwyn Arena

22:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

La Liga: Σώθηκαν Σεβίλλη και Αλαβές, παλεύουν πέντε ομάδες για να αποφύγουν δύο θέσεις

22:36 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Συγκίνηση στη φιέστα τίτλου με παιδική χορωδία και τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη

22:17 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Τα highlights του ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια - Βίντεο

22:14 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Τα highlights από το ντέρμπι της Λεωφόρου - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας