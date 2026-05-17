Μπενίτεθ: «Κρατάω την αντίδραση των παικτών – Του χρόνου θα τα πάμε καλύτερα»

Ο Ράφα Μπενίτεθ έμεινε ικανοποιημένος απ’ την αντίδραση των παικτών του στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού επανέλαβε πως την επόμενη σεζόν η ομάδα θα είναι καλύτερη.

Αναλυτικά:

«Είναι γεγονός ότι στα πρώτα 30 λεπτά ελέγχαμε το παιχνίδι χωρίς ο αντίπαλος να κάνει ευκαιρίες και προσπαθούσαμε να κάνουμε εμείς ευκαιρίες, ωστόσο μας κόστισαν κάποια λάθη μας. Ήταν σχεδόν αδύνατο να γυρίσουμε το παιχνίδι.

Μου άρεσε η αντίδραση των παικτών στο δεύτερο ημίχρονο, τα έδωσαν όλα, θέλαμε να γυρίσουμε, φάνηκε ότι θέλαμε να γυρίσουμε τον αγώνα. Στο πρώτο γκολ υπήρχε μεγαλύτερη πίστη και εμπιστοσύνη, βάλαμε και το δεύτερο και συνεχίσαμε να πιέζουμε για το τρίτο.

Κρατάω την αντίδραση των παικτών, είναι κρίμα για τα γκολ που δεχθήκαμε. Είμαι ευχαριστημένος για την αντίδραση των παικτών που γύρισαν από το 0-2».

Για τις σκέψεις του στο τέλος της σεζόν: «Ήρθαμε τον Οκτώβριο με στόχο να μπούμε στην τετράδα. Όλοι σκέφτονταν αυτό, ούτε το Europa League, χωρίς να μας δίνουν πολλές πιθανότητες για κάτι καλύτερο. Ιδεατό δεν είναι, ο Παναθηναϊκός είναι για να διεκδικεί τρόπαια.

Η ομάδα μπήκε στην τετράδα, έφτασε στους 16 του Europa League, στα ημιτελικά του Κυπέλλου, μπήκαμε στην τετράδα. Πετύχαμε αυτό τον στόχο, γνωρίζουμε τον στόχο μας και το πρωτάθλημα και είμαι πεπεισμένος πως του χρόνου θα πάμε πολύ καλύτερα».