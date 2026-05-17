· Παναθηναϊκός

Μπενίτεθ: «Κρατάω την αντίδραση των παικτών – Του χρόνου θα τα πάμε καλύτερα»

Οι δηλώσεις του Ισπανού προπονητή μετά την ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, στο τελευταίο ματς της σεζόν. 

Μπενίτεθ: «Κρατάω την αντίδραση των παικτών – Του χρόνου θα τα πάμε καλύτερα»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ράφα Μπενίτεθ έμεινε ικανοποιημένος απ’ την αντίδραση των παικτών του στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού επανέλαβε πως την επόμενη σεζόν η ομάδα θα είναι καλύτερη.

Αναλυτικά:

«Είναι γεγονός ότι στα πρώτα 30 λεπτά ελέγχαμε το παιχνίδι χωρίς ο αντίπαλος να κάνει ευκαιρίες και προσπαθούσαμε να κάνουμε εμείς ευκαιρίες, ωστόσο μας κόστισαν κάποια λάθη μας. Ήταν σχεδόν αδύνατο να γυρίσουμε το παιχνίδι.

Μου άρεσε η αντίδραση των παικτών στο δεύτερο ημίχρονο, τα έδωσαν όλα, θέλαμε να γυρίσουμε, φάνηκε ότι θέλαμε να γυρίσουμε τον αγώνα. Στο πρώτο γκολ υπήρχε μεγαλύτερη πίστη και εμπιστοσύνη, βάλαμε και το δεύτερο και συνεχίσαμε να πιέζουμε για το τρίτο.

Κρατάω την αντίδραση των παικτών, είναι κρίμα για τα γκολ που δεχθήκαμε. Είμαι ευχαριστημένος για την αντίδραση των παικτών που γύρισαν από το 0-2».

Για τις σκέψεις του στο τέλος της σεζόν: «Ήρθαμε τον Οκτώβριο με στόχο να μπούμε στην τετράδα. Όλοι σκέφτονταν αυτό, ούτε το Europa League, χωρίς να μας δίνουν πολλές πιθανότητες για κάτι καλύτερο. Ιδεατό δεν είναι, ο Παναθηναϊκός είναι για να διεκδικεί τρόπαια.

Η ομάδα μπήκε στην τετράδα, έφτασε στους 16 του Europa League, στα ημιτελικά του Κυπέλλου, μπήκαμε στην τετράδα. Πετύχαμε αυτό τον στόχο, γνωρίζουμε τον στόχο μας και το πρωτάθλημα και είμαι πεπεισμένος πως του χρόνου θα πάμε πολύ καλύτερα».

COMMENTS
LATEST NEWS
22:17 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Τα highlights του ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια - Βίντεο

22:14 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Τα highlights από το ντέρμπι της Λεωφόρου - Βίντεο

22:02 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Το εντυπωσιακό drone show στη φιέστα τίτλου με Δικέφαλο Αετό, Αγιά Σοφιά και Κούπα

22:01 SUPER LEAGUE

Μπενίτεθ: «Κρατάω την αντίδραση των παικτών – Του χρόνου θα τα πάμε καλύτερα»

21:57 SUPER LEAGUE

Λουτσέσκου: «Δείξαμε... ηλιθιότητα» - Η αναφορά στο μέλλον του

21:55 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Γιατί οι φίλοι της Ένωσης φώναζαν το όνομα του Μεντιλίμπαρ στην Allwyn Arena

21:52 SUPER LEAGUE

Μεντιλίμπαρ: «Τουλάχιστον θα είμαστε και του χρόνου στο Champions League»

21:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Νιούκαστλ στέλνει στην... Championship τη Γουέστ Χαμ

21:43 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Το γκολ ισοφάρισης από τον Κοϊτά

21:41 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Το γκολ ισοφάρισης από τον Ταμπόρδα (vid)

21:36 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Το γκολ του Κωνσταντέλια που ακυρώθηκε για φάουλ (vid)

21:35 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-2: Ματσάρα στη Λεωφόρο με μελαγχολική ισοπαλία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας