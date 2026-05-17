Μάντσεστερ Σίτι: «Αποχωρεί στο τέλος της σεζόν ο Γκουαρδιόλα»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα φέρεται να έχει ήδη λάβει την απόφαση να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι στο τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου, σύμφωνα με τη «Daily Mail».

Παρά την εντυπωσιακή φετινή πορεία της Μάντσεστερ Σίτι και την κατάκτηση των Carabao Cup και FA Cup, όλα δείχνουν πως η φετινή σεζόν ενδέχεται να αποτελέσει το τελευταίο κεφάλαιο του Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο των «Πολιτών».

Ο Ισπανός τεχνικός εξακολουθεί να διεκδικεί το απόλυτο εγχώριο επίτευγμα, καθώς η Σίτι παραμένει στη μάχη του τίτλου της Premier League απέναντι στην Άρσεναλ, με στόχο ένα ιστορικό τρεμπλ στην Αγγλία.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail», ο Γκουαρδιόλα φέρεται να έχει ήδη αποφασίσει την αποχώρησή του από τον σύλλογο μετά το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, παρά το γεγονός ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η απόφαση του έμπειρου προπονητή έχει ληφθεί εδώ και αρκετές εβδομάδες, με το μέλλον του να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της συζήτησης στην Αγγλία. Εφόσον επιβεβαιωθούν τα σχετικά σενάρια, η ολοκλήρωση της σεζόν θα σημάνει το τέλος μιας ιστορικής εποχής για τη Μάντσεστερ Σίτι.

