Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα των «πράσινων» για το τελευταίο ματς της σεζόν

Οι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ στο – πιθανότατα – τελευταίο του παιχνίδι στον πάγκο του «τριφυλλιού», με διάταξη 4-2-3-1. 

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται κεκλεισμένων των θυρών των ΠΑΟΚ, σε ένα ματς με κίνητρο να τιμήσει την Λεωφόρο (άδεια λόγω τιμωρίας) και να πάρει την πρώτη του νίκη στα playoffs. Οι απουσίες είναι πολλές, με τον Ράφα Μπενίτεθ να επιλέγει διάταξη 4-2-3-1.

Ο Ισπανός πιθανότατα δίνει το τελευταίο του ματς στον πάγκο του «τριφυλλιού». Κάτω απ’ τα δοκάρια ο Λαφόν. Δεξιά ο Καλάμπρια, αριστερά ο Κυριακόπουλος, με τους Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά στόπερ.

Κοντούρης και Τσέριν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Ταμπόρδα σε ελεύθερο ρόλο. Αντίνο και Ζαρουρί στα «φτερά», με τον Σφιντέρσκι κορυφή στην επίθεση.

