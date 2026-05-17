ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Με Ζίνι και Μπρινιόλι η «Ένωση» | Η ενδεκάδα του Νίκολιτς

Μέσα σε γιορτινή ατμόσφαιρα και σε μια κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφεια ολοκληρώνεται η φετινή Super League για ΑΕΚ και Ολυμπιακό, οι οποίοι κοντράρονται για την 6η και τελευταία αγωνιστική των playoffs.

Η αναμέτρηση έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον μόνο για τους «ερυθρόλευκους», καθώς η «Ένωση» εξασφάλισε και μαθηματικά τον τίτλο από το βράδυ της περασμένης Κυριακής (10/05).

Κάτω από την εστία για την ΑΕΚ θα βρίσκεται ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, καθώς ο Θωμάς Στρακόσα έμεινε το Σάββατο (16/05) εκτός προπόνησης, λόγω ενοχλήσεων στη μέση.

Στην άμυνα θα αγωνιστούν οι Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος, ενώ στον χώρο του κέντρου ξεκινούν οι Μαρίν και Πινέδα, με τον Περέιρα στο αριστερό άκρο, τον Κοϊτά δεξιά και τους Γιόβιτς και Ζίνι στην επιθετική γραμμή. Ο Ανγκολέζος πήρε φανέλα βασικού, μολονότι ο Βάργκα προπονήθηκε δίχως προβλήματα τις τελευταίες δύο ημέρες.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Ρέλβας, Κοϊτά, Πινέδα, Μαρίν, Περέιρα, Γιόβιτς, Ζίνι, ενώ στον πάγκο βρίσκονται οι: Αγγελόπουλος, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Σαχαμπό, Κουτέσα, Ελίασον, Βάργκα.