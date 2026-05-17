Η ΛΑΣΚ πρωταθλήτρια Αυστρίας - Πώς επηρεάζει ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ

Η ΛΑΣΚ έγραψε ιστορία στην Αυστρία, κατακτώντας το πρωτάθλημα ύστερα από 61 ολόκληρα χρόνια και ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή πορεία στα playoffs της Bundesliga.

Η ομάδα του Κουμπάουερ επικράτησε με εμφατικό 3-0 της Αούστρια μέσα στη Βιέννη, στην τελευταία αγωνιστική των playoffs, «κλειδώνοντας» τον τίτλο και αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη Στρουρμ Γκρατς.

Η εξέλιξη αυτή είχε άμεσο ενδιαφέρον και για την AEK, καθώς η Ένωση ήθελε πρωταθλήτρια τη ΛΑΣΚ, όπως και τη Γκιόρι στην Ουγγαρία, προκειμένου να διατηρήσει ελπίδες παρουσίας στους ισχυρούς των playoffs του Champions League.

Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει στον δεύτερο προκριματικό γύρο να αποκλειστεί μία εκ των Λεζ Πόζναν, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Ντιναμό Ζάγκρεμπ ή Ερυθρός Αστέρας.

Την ίδια στιγμή, η δεύτερη θέση της Στουρμ Γκρατς επηρεάζει και τα ελληνικά δεδομένα για τα προκριματικά του Champions League. Η αυστριακή ομάδα θα βρίσκεται στους πιθανούς αντιπάλους του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Οι άλλοι πιθανοί αντίπαλοι προέρχονται από την Χαρτς και μία εκ των Γιαγκελόνια, Γκόρνικ ή Ρακόβ.

Βέβαια, όλα αυτά ενδέχεται να αλλάξουν σε περίπτωση αλλαγής στα προκριματικά, σενάριο που μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο αν η Άστον Βίλα κατακτήσει το Europa League και ταυτόχρονα τερματίσει στην πρώτη τετράδα της Premier League.