· Παναθηναϊκός · ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Με Μύθου η ενδεκάδα του Λουτσέσκου στη Λεωφόρο

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Δείτε τις επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για την ενδεκάδα στο ντέρμπι της Λεωφόρου.

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Με Μύθου η ενδεκάδα του Λουτσέσκου στη Λεωφόρο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για την τελευταία αγωνιστική των playoffs της Super League, ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο (17/5, 19:30).

Ο Δικέφαλος χρειάζεται οπωσδήποτε νίκη και να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφεια την ΑΕΚ, για να τερματίσει στην δεύτερη θέση του πρωταθλήματος, η οποία θα τον στείλει στα προκριματικά του Champions League.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Σάντσες, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Μύθου.

COMMENTS
LATEST NEWS
19:12 SUPER LEAGUE

Μπράτσος: «Ωραίο παιχνίδι και ανοικτό δίχως σκοπιμότητα»

19:11 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Ρέξαμ της Ελλάδας: Στη Γ’ Εθνική με τέταρτη συνεχόμενη άνοδο η ΜΠΑΜ FC!

19:06 SUPER LEAGUE

Κόντης: «Θα ήταν όμορφο να τελειώναμε με τον κόσμο δίπλα μας - Η νοοτροπία πρέπει να είναι τέτοια»

19:01 SUPER LEAGUE

Βαθμολογία: Φινάλε με πέμπτη θέση για τον Άρη

19:00 SUPER LEAGUE

LIVE Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

19:00 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Χιλιάδες σημαιάκια στην Allwyn Arena με το σύνθημα της Πρωταθλήτριας

18:59 SUPER LEAGUE

Άρης-Λεβαδειακός 3-0: Οι αλλαγές του έδωσαν τη νίκη

18:51 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ - Βόλος 3-1: Φινάλε με εμφατική νίκη για τους Κυπελλούχους (vids)

18:45 SUPER LEAGUE

LIVE ΑΕΚ - Ολυμπιακός

18:43 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Με εκπλήξεις η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ

18:38 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα των «πράσινων» για το τελευταίο ματς της σεζόν

18:35 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Με Ζίνι και Μπρινιόλι η «Ένωση» | Η ενδεκάδα του Νίκολιτς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας