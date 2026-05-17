Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Με Μύθου η ενδεκάδα του Λουτσέσκου στη Λεωφόρο

Για την τελευταία αγωνιστική των playoffs της Super League, ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο (17/5, 19:30).

Ο Δικέφαλος χρειάζεται οπωσδήποτε νίκη και να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφεια την ΑΕΚ, για να τερματίσει στην δεύτερη θέση του πρωταθλήματος, η οποία θα τον στείλει στα προκριματικά του Champions League.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Σάντσες, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Μύθου.