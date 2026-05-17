Αταμάν: «Θα προετοιμαστούμε σωματικά, τακτικά και πνευματικά για τον ΠΑΟΚ»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε το 2-0 απέναντι στη Μύκονο Betsson, επικρατώντας με 90-76 και προκρίθηκε στα ημιτελικά της Stoiximan GBL.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε ικανοποιημένος με την απόδοση των παικτών του στο δεύτερο μέρος.

Συγκεκριμένα ανέφερε πως οι πράσινοι βελτίωσαν την άμυνά τους, ενώ βρήκαν τους τρόπους να τροφοδοτήσουν τον Ματίας Λεσόρ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν:

«Στο δεύτερο μέρος παίξαμε καλύτερη άμυνα και στην επίθεση μοιράσαμε την μπάλα καλύτερα. Βρήκαμε μέσα στη ρακέτα τον Λεσόρ, ο οποίος βρήκε το σκοράρισμά του. Επίσης ο Ρογκαβόπουλος και ο Γκραντ βρήκαν τα σουτ τους και πήραμε το παιχνίδι. Κλείσαμε τη σειρά και θα ετοιμαστούμε για τους ημιτελικούς».

Για τη σειρά με τον ΠΑΟΚ: «Θα δούμε. Τώρα έχουμε διάλειμμα 10 ημερών. Νομίζω πως θα παίξουμε στις 27 ή 28 του μήνα. Δεν έχουμε κάνει κάποια προετοιμασία μέχρι τώρα για τον ΠΑΟΚ. θα έχουμε μία-δύο ημέρες ρεπό και μετά θα προετοιμαστούμε, σωματικά, τακτικά και πνευματικά».

Λίγο μετά είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Τελειώσαμε την σειρά 2-0. Είναι φυσιολογικό γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά στο potential των δύο ομάδων. Θέλω να συγχαρώ την Μύκονο που στην πρώτη της σεζόν στο πρωτάθλημα έδειξαν τρομερό χαρακτήρα και τελειώσαν στην έβδομη θέση και έπαιξαν απέναντί μας στα playoffs. Όλοι ξέρουν την Μύκονο σαν trademark στον κόσμο, σαν τουριστικό προορισμό. Αλλά τώρα θα ξέρουν πως υπάρχει ομάδα μπάσκετ και είναι πολύ καλό αυτό».