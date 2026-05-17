· Παναθηναϊκός

Αταμάν: «Θα προετοιμαστούμε σωματικά, τακτικά και πνευματικά για τον ΠΑΟΚ»

Ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στην απόδοση του δευτέρου ημιχρόνου κόντρα στη Μύκονο και την τροφοδοσία του Ματίας Λεσόρ, ενώ αναφέρθηκε και στη σειρά με τον ΠΑΟΚ.

Αταμάν: «Θα προετοιμαστούμε σωματικά, τακτικά και πνευματικά για τον ΠΑΟΚ»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε το 2-0 απέναντι στη Μύκονο Betsson, επικρατώντας με 90-76 και προκρίθηκε στα ημιτελικά της Stoiximan GBL.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε ικανοποιημένος με την απόδοση των παικτών του στο δεύτερο μέρος.

Συγκεκριμένα ανέφερε πως οι πράσινοι βελτίωσαν την άμυνά τους, ενώ βρήκαν τους τρόπους να τροφοδοτήσουν τον Ματίας Λεσόρ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν:

«Στο δεύτερο μέρος παίξαμε καλύτερη άμυνα και στην επίθεση μοιράσαμε την μπάλα καλύτερα. Βρήκαμε μέσα στη ρακέτα τον Λεσόρ, ο οποίος βρήκε το σκοράρισμά του. Επίσης ο Ρογκαβόπουλος και ο Γκραντ βρήκαν τα σουτ τους και πήραμε το παιχνίδι. Κλείσαμε τη σειρά και θα ετοιμαστούμε για τους ημιτελικούς».

Για τη σειρά με τον ΠΑΟΚ: «Θα δούμε. Τώρα έχουμε διάλειμμα 10 ημερών. Νομίζω πως θα παίξουμε στις 27 ή 28 του μήνα. Δεν έχουμε κάνει κάποια προετοιμασία μέχρι τώρα για τον ΠΑΟΚ. θα έχουμε μία-δύο ημέρες ρεπό και μετά θα προετοιμαστούμε, σωματικά, τακτικά και πνευματικά».

Λίγο μετά είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Τελειώσαμε την σειρά 2-0. Είναι φυσιολογικό γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά στο potential των δύο ομάδων. Θέλω να συγχαρώ την Μύκονο που στην πρώτη της σεζόν στο πρωτάθλημα έδειξαν τρομερό χαρακτήρα και τελειώσαν στην έβδομη θέση και έπαιξαν απέναντί μας στα playoffs. Όλοι ξέρουν την Μύκονο σαν trademark στον κόσμο, σαν τουριστικό προορισμό. Αλλά τώρα θα ξέρουν πως υπάρχει ομάδα μπάσκετ και είναι πολύ καλό αυτό».

COMMENTS
LATEST NEWS
19:11 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Ρέξαμ της Ελλάδας: Στη Γ’ Εθνική με τέταρτη συνεχόμενη άνοδο η ΜΠΑΜ FC!

19:06 SUPER LEAGUE

Κόντης: «Θα ήταν όμορφο να τελειώναμε με τον κόσμο δίπλα μας - Η νοοτροπία πρέπει να είναι τέτοια»

19:01 SUPER LEAGUE

Βαθμολογία: Φινάλε με πέμπτη θέση για τον Άρη

19:00 SUPER LEAGUE

LIVE Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

19:00 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Χιλιάδες σημαιάκια στην Allwyn Arena με το σύνθημα της Πρωταθλήτριας

18:59 SUPER LEAGUE

Άρης-Λεβαδειακός 3-0: Οι αλλαγές του έδωσαν τη νίκη

18:51 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ - Βόλος 3-1: Φινάλε με εμφατική νίκη για τους Κυπελλούχους (vids)

18:45 SUPER LEAGUE

LIVE ΑΕΚ - Ολυμπιακός

18:43 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Με εκπλήξεις η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ

18:38 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα των «πράσινων» για το τελευταίο ματς της σεζόν

18:35 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Με Ζίνι και Μπρινιόλι η «Ένωση» | Η ενδεκάδα του Νίκολιτς

18:34 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Με Μύθου η ενδεκάδα του Λουτσέσκου στη Λεωφόρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας