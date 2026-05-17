Γ' Εθνική: Σφράγισαν την άνοδο Πανθρακικός και Καλαμαριά, στα «δικαστήρια» η τύχη του Β' ομίλου!

Τα μπαράζ ανόδου στη Γ' Εθνική ολοκληρώθηκαν με Καλαμαριά και Πανθρακικό να παίρνουν τα εισιτήρια για τη Super League 2. Στις δικαστικές αίθουσες θα κριθούν τα πάντα στον Β' Όμιλο.

Η έκτη και τελευταία αγωνιστική των μπαράζ ανόδου της Γ’ Εθνικής ολοκληρώθηκε, με τον 1ο όμιλο να ρίχνει αυλαία με τον Απόλλων Καλαμαριάς και τον Πανθρακικό να πανηγυρίζουν την άνοδο, την ώρα που στον 2ο όμιλο τα πάντα κρέμονται από μια κλωστή, εν αναμονή της απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής για την τύχη του αγώνα ΠΑΣ Πύργος – Ζάκυνθος.

Στον 1ο όμιλο, ο Απόλλων Καλαμαριάς έστησε μια μοναδική φιέστα στην έδρα του, επικρατώντας με 2-0 του Πανθρακικού. Οι «ροσονέρι» τερμάτισαν στην κορυφή με 13 βαθμούς, συνδυάζοντας την ήδη εξασφαλισμένη άνοδό τους με ένα τρίποντο απέναντι στην ομάδα της Κομοτηνής, η οποία επίσης εξασφάλισε το εισιτήριο για την παραπάνω κατηγορία.

Στο άλλο ματς του ομίλου, ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου αποχαιρέτησε τη σεζόν με νίκη, κερδίζοντας με 3-2 τον ΠΟ Ελασσόνας.

Στον 2ο όμιλο, το τοπίο παραμένει θολό παρά το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Η Ζάκυνθος πήρε σπουδαία νίκη με 2-1 επί του Εθνικού και έφτασε τους 8 βαθμούς. Τους ίδιους βαθμούς έχει πλέον και ο ΠΑΣ Πύργος, ο οποίος πέρασε νικηφόρα με 2-1 από την έδρα του Άρη Πετρούπολης (που έμεινε επίσης στους 8), δημιουργώντας τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή.

Η τελική βαθμολογία πλέον θα κριθεί οριστικά στις δικαστικές αίθουσες, καθώς η τύχη του ντέρμπι ανάμεσα σε Πύργο και Ζάκυνθο που διεκόπη στο 80' θα καθορίσει τα πάντα.

