Κοντά στη Φενέρμπαχτσε ο Ρόμπερτσον

Παρελθόν από τη Λίβερπουλ αναμένεται να αποτελέσει στο τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου ο Άντι Ρόμπερτσον, καθώς το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Τουρκία, ο έμπειρος αριστερός μπακ βρίσκεται πολύ κοντά στο επόμενο βήμα της καριέρας του, με τη Φενέρμπαχτσε να έχει προχωρήσει σημαντικά την υπόθεση της απόκτησής του.

Όπως αναφέρει η «Trtspor», η ομάδα της Κωνσταντινούπολης έχει ήδη πραγματοποιήσει επαφές με την πλευρά του 32χρονου διεθνή αμυντικού, ενώ στις διαπραγματεύσεις συμμετείχαν και μέλη της διοίκησης του συλλόγου. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι οι δύο πλευρές έχουν φτάσει σε συμφωνία σε μεγάλο βαθμό, με τις εξελίξεις να θεωρούνται ιδιαίτερα θετικές για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.