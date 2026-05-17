Ολλανδία: Η Ναϊμέγκεν στα προκριματικά του Champions League - Κίνδυνος για Άγιαξ

Ολοκληρώθηκε ο «μαραθώνιος» του ολλανδικού πρωταθλήματος για τη σεζόν 2025-26, με την ταυτόχρονη διεξαγωγή των αναμετρήσεων για την 34η και τελευταία αγωνιστική.

Η Τβέντε διεδικούσε την τρίτη θέση της βαθμολογίας και τη συμμετοχή της στα προκριματικά του Champions League, αλλά ατύχησε να αντιμετωπίζει εκτός έδρας την πρωταθλήτρια Αϊντχόφεν, η οποία ήταν σαρωτική και επικράτησε με 5-1.

Ετσι η Ναϊμέγκεν δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη, νίκησε στην έδρα της τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς με 2-1 και «άρπαξε» το εισιτήριο του Champions League μέσα από τα χέρια της Τβέντε, η οποία θα παρηγορηθεί με μια θέση στα προκριματικά του Europa League.

Από εκεί και πέρα ο Αγιαξ έκλεισε μια καταστροφική σεζόν. Ο «Αίαντας» έμεινε στο 0-0 στην έδρα της Χέρενφεϊν (14η ισοπαλία σε 34 παιχνίδια) έμεινε στην 5η θέση και θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο για το Conference League σε ευρωπαϊκά πλέι-οφ απέναντι σε Ουτρέχτη, Χέρενφεϊν και Γκρόνινγκεν!

Στο μεταξύ, η Τέλσταρ πήρε μεγάλη νίκη μέσα στην έδρα της Φόλενταμ με 2-1 και εξασφάλισε την παραμονή της στην κατηγορία, ενώ οι γηπεδούχοι θα αντιμετωπίσουν σε αγώνες μπαράζ ομάδα από τη Β΄ κατηγορία, προκειμένου να παραμείνουν στα «μεγάλα σαλόνια».

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 34ης αγωνιστικής και τελευταίας αγωνιστικής στην Eredivisie:

Αϊντχόφεν-Τβέντε 5-1

Άλκμααρ-Μπρέντα 3-3

Ναϊμέγκεν-Γκόου Αχέντ Ιγκλς 2-1

Φόλενταμ-Τέλσταρ 1-2

Τσβόλε-Φέγενορντ 0-2

Ουτρέχτη-Φορτούνα Σιτάρντ 2-0

Χέρενφεν-Άγιαξ 0-0

Χεράκλες Άλμελο-Γκρόνινγκεν 1-2

Σπάρτα Ρότερνταμ-Εξέλσιορ 2-3

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 34 αγώνες)

Αϊντχόφεν 84 --ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ, Champions League--

Φέγενορντ 65 --Champions League--

Ναϊμέγκεν 59 --Champions League--

Τβέντε 58 --Europa League--

Άγιαξ 56

Ουτρέχτη 53

Άλκμααρ 52 --Europa League--

Χέρενφεν 51

Γκρόνινγκεν 48

Σπάρτα Ρότερνταμ 43

Φορτούνα Σιτάρντ 39

Γκόου Αχέντ Ίγκλς 38

Εξέλσιορ 38

Τσβόλε 37

Τέλσταρ 37

Φόλενταμ 32 --Μπαράζ--

Μπρέντα 28 --Υποβιβάστηκε--

Χεράκλες Άλμελο 19 --Υποβιβάστηκε--