Ολλανδία: Η Ναϊμέγκεν στα προκριματικά του Champions League - Κίνδυνος για Άγιαξ
Τρομερό φινάλε στην κανονική διάρκεια της Eredivisie με συγκινήσεις και πολλές εκπλήξεις.
Ολοκληρώθηκε ο «μαραθώνιος» του ολλανδικού πρωταθλήματος για τη σεζόν 2025-26, με την ταυτόχρονη διεξαγωγή των αναμετρήσεων για την 34η και τελευταία αγωνιστική.
Η Τβέντε διεδικούσε την τρίτη θέση της βαθμολογίας και τη συμμετοχή της στα προκριματικά του Champions League, αλλά ατύχησε να αντιμετωπίζει εκτός έδρας την πρωταθλήτρια Αϊντχόφεν, η οποία ήταν σαρωτική και επικράτησε με 5-1.
Ετσι η Ναϊμέγκεν δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη, νίκησε στην έδρα της τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς με 2-1 και «άρπαξε» το εισιτήριο του Champions League μέσα από τα χέρια της Τβέντε, η οποία θα παρηγορηθεί με μια θέση στα προκριματικά του Europa League.
Από εκεί και πέρα ο Αγιαξ έκλεισε μια καταστροφική σεζόν. Ο «Αίαντας» έμεινε στο 0-0 στην έδρα της Χέρενφεϊν (14η ισοπαλία σε 34 παιχνίδια) έμεινε στην 5η θέση και θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο για το Conference League σε ευρωπαϊκά πλέι-οφ απέναντι σε Ουτρέχτη, Χέρενφεϊν και Γκρόνινγκεν!
Στο μεταξύ, η Τέλσταρ πήρε μεγάλη νίκη μέσα στην έδρα της Φόλενταμ με 2-1 και εξασφάλισε την παραμονή της στην κατηγορία, ενώ οι γηπεδούχοι θα αντιμετωπίσουν σε αγώνες μπαράζ ομάδα από τη Β΄ κατηγορία, προκειμένου να παραμείνουν στα «μεγάλα σαλόνια».
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 34ης αγωνιστικής και τελευταίας αγωνιστικής στην Eredivisie:
Αϊντχόφεν-Τβέντε 5-1
Άλκμααρ-Μπρέντα 3-3
Ναϊμέγκεν-Γκόου Αχέντ Ιγκλς 2-1
Φόλενταμ-Τέλσταρ 1-2
Τσβόλε-Φέγενορντ 0-2
Ουτρέχτη-Φορτούνα Σιτάρντ 2-0
Χέρενφεν-Άγιαξ 0-0
Χεράκλες Άλμελο-Γκρόνινγκεν 1-2
Σπάρτα Ρότερνταμ-Εξέλσιορ 2-3
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 34 αγώνες)
Αϊντχόφεν 84 --ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ, Champions League--
Φέγενορντ 65 --Champions League--
Ναϊμέγκεν 59 --Champions League--
Τβέντε 58 --Europa League--
Άγιαξ 56
Ουτρέχτη 53
Άλκμααρ 52 --Europa League--
Χέρενφεν 51
Γκρόνινγκεν 48
Σπάρτα Ρότερνταμ 43
Φορτούνα Σιτάρντ 39
Γκόου Αχέντ Ίγκλς 38
Εξέλσιορ 38
Τσβόλε 37
Τέλσταρ 37
Φόλενταμ 32 --Μπαράζ--
Μπρέντα 28 --Υποβιβάστηκε--
Χεράκλες Άλμελο 19 --Υποβιβάστηκε--