Παραδόξως ο Κάιλ Κούζμα έκανε την πιο "down to earth" δήλωση της χρονιάς

Είναι ορισμένοι άνθρωποι από τους οποίους δεν περιμένεις να ακούσεις την πιο ώριμη κουβέντα της ημέρας. Και αν κάποιος έλεγε πριν από λίγα χρόνια ότι αυτός ο κάποιος θα ήταν ο Κάιλ Κούζμα, πιθανότατα θα γελούσαμε.

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Ο άνθρωπος που έγινε γνωστός για τα outfits του περισσότερο και από την μπασκετική του απόδοση, ένας τύπος που έχει βρεθεί στο επίκεντρο άπειρες φορές για τις στιλιστικές του επιλογές και τη ζωή του μακριά από τα παρκέ, αποφάσισε αυτή τη φορά να πει κάτι που ακούγεται σχεδόν... αντι-NBA.

Αφορμή στάθηκαν οι συνεχείς συζητήσεις παικτών για το πόσα χρήματα "χάνονται" από φόρους, προμήθειες μάνατζερ και διάφορες κρατήσεις.

Και παραδόξως είπε κάτι πολύ down to earth

«Ειλικρινά, είναι κουραστικό να ακούω αθλητές να δηλώνουν συνεχώς πως τα εκατομμύριά τους "δεν είναι πραγματικά εκατομμύρια" λόγω φόρων και εξόδων. Αν σου μένουν 40 εκατομμύρια μετά τους φόρους, εξακολουθούν να είναι 40 εκατομμύρια. Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι το σύστημα. Είναι ο τρόπος ζωής. Κανείς δεν σου είπε να ζεις σαν βασιλιάς, να αγοράσεις πέντε αυτοκίνητα ή να κυκλοφορείς με συνοδεία δέκα ατόμων. Η μετριοπάθεια επιτρέπεται».

Μπορείς να διαφωνήσεις; Όχι βέβαια.

Θα το δεχτούμε εμείς, πως στις ΗΠΑ ένας αθλητής του NBA πληρώνει τεράστιους φόρους με τεράστιο ποσοστό του συμβολαίου του να πηγαίνει σε κρατήσεις, αμοιβές ατζέντηδων, λογιστές και κάθε λογής έξοδα. Αυτό όμως δεν αλλάζει το γεγονός ότι εξακολουθεί να βρίσκεται σε μια οικονομική πραγματικότητα που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα αγγίξουν ούτε σε δέκα ζωές.

Η δήλωση-παρατήρηση, λοιπόν, του Κούζμα δεν αφορά τα μαθηματικά, αλλά τη νοοτροπία.

Επί χρόνια, ειδικά στο αμερικανικό επαγγελματικό αθλητισμό, καλλιεργήθηκε η ιδέα ότι η επιτυχία πρέπει να φαίνεται. Όσο μεγαλύτερο το συμβόλαιο, τόσο μεγαλύτερο το σπίτι, ακόμα περισσότερα χρήματα και παραπάνω supercars στο γκαράζ. Τόσο μεγαλύτερη η παρέα που πληρώνεις, τόσο πιο ακριβό το ρολόι στον καρπό, και πάει λέγοντας.

Γεμίσαμε lifestyle creeps;

Είναι ένας όρος που χρησιμοποιούν αρκετά οι Αμερικανοί του σήμερα. Όσο ανεβαίνουν τα εισοδήματα, ανεβαίνουν ακόμη πιο γρήγορα οι απαιτήσεις. Ξαφνικά, αυτό που κάποτε θεωρούσες πολυτέλεια γίνεται καθημερινότητα. Και όσο περισσότερα αποκτάς, τόσο περισσότερο αισθάνεσαι ότι χρειάζεσαι κι άλλα.Είναι μια παγίδα που δεν αφορά μόνο τους εκατομμυριούχους του NBA, αλλά σε μικρότερη κλίμακα, σχεδόν όλους μας.

Παίρνεις μια αύξηση και σχεδόν αυτόματα ανεβαίνει και το επίπεδο των εξόδων σου. Καλύτερο αυτοκίνητο, μεγαλύτερο σπίτι, ακριβότερες διακοπές, περισσότερες συνδρομές, περισσότερα "θέλω" που παρουσιάζονται ως "ανάγκες". Το εισόδημα μεγαλώνει, αλλά η αίσθηση ότι δεν φτάνει ποτέ παραμένει ίδια.

Γι' αυτό και η ατάκα του Κούζμα ξεφεύγει από τα όρια του μπάσκετ

Δεν είναι μια δήλωση για το salary cap ή τη φορολογία των αθλητών, αλλά μια αλήθεια ότι η οικονομική ελευθερία δεν εξαρτάται μόνο από το πόσα βγάζεις, αλλά και από το πόσα θεωρείς απαραίτητα για να ζήσεις.

Σε έναν κόσμο όπου οι περισσότεροι σταρ προσπαθούν να μας πείσουν ότι η επιτυχία μετριέται σε σπίτια, κοσμήματα και hypercars, ο Κάιλ Κούζμα μάς θύμισε κάτι σχεδόν παλιομοδίτικο.

Ότι καμιά φορά, το πιο πολυτελές πράγμα που μπορεί να αγοράσει κανείς είναι η ικανότητα να μην έχει ανάγκη να αποδεικνύει συνεχώς πόσα χρήματα έχει. Τα έχει πει και ο Αντετοκούνμπο άλλωστε, μην τα ξαναλέμε.