Τι άλλο θα κάνει η FIFA για να κάνει το soccer... football;

Πάει το ποδόσφαιρο όπως το ξέραμε. Κάθε φορά που ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου περιγράφει αγώνα στο μπάσκετ και αποκαλεί το 5άρι «σέντερ φορ», οι περισσότεροι λέμε «πάει, πάλι τα μπέρδεψε τα σπορ ο Μήτσος», παρόλα αυτά μήπως είναι αρκετά μπροστά από όλους μας, σε τέτοιο βαθμό που ήξερε ότι το ποδόσφαιρο όπως το ξέραμε μάλλον αλλάζει DNA;

Λες και γνώριζε ότι το Μουντιάλ των ΗΠΑ θα του δώσει τη χαριστική βολή για να... αμερικανοποιηθεί κανονικά;

Βλέπεις η FIFA, φρόντισε να προσαρμόσει το άθλημα στα ντόπια «θέλω», αλλά αυτό δεν είναι νέο για όποιον έχει παρακολουθήσει καθόλου το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο. Τι hydration breaks είδαμε σε mode… timeout, τι Half Time Show όπως συνηθίζεται στο Super Bowl του NFL, τώρα μαθαίνουμε ότι οι νικητές της διοργάνωσης θα πάρουν δαχτυλίδια αντί για μετάλλια (το λιγότερο είναι αυτό), αλλά κάτι μας λέει ότι σε ορίζοντα 2ετίας θα δούμε και άλλα.

Τι άλλο έπεται; Ας αστειευτούμε λίγο…

Ήδη ήρθε το VAR σε στιλ official review όπως το μάθαμε στο μπάσκετ για να αλλάξει όλα τα ποδοσφαιρικά δεδομένα, μάλλον όμως έρχονται και άλλα. Βλέπε κάτι σαν τα παλιά πέναλτι του MLS όπως γινόταν στο ice hockey!

https://www.instagram.com/reel/DaNa5CJjicA/

Μπορεί να γίνει βέβαια και πολύ χειρότερο. Όπως…

Τερματοφύλακας με γάντι μπέιζμπολ

Αφού το πάμε προς ΗΠΑ, ας το πάμε μέχρι τέλους. Ένα τεράστιο γάντι μπέιζμπολ στο ένα χέρι, να πιάνει τα σουτ λες και είναι fly ball. Bonus πόντοι αν μετά πετάει την μπάλα μέχρι την απέναντι περιοχή.

24άρα επίθεση

Αν δεν εκδηλώσεις επίθεση μέσα σε 24 δευτερόλεπτα, κατοχή στον αντίπαλο. Αν η μπάλα περάσει ξανά στο δικό σου μισό, νέα παράβαση. Επιτέλους να σταματήσει αυτό το... πασούλες στον τερματοφύλακα στο 88'.

Άμα σουτάρεις πίσω από τα 30 μέτρα μετράει για 2 γκολ

Αφού υπάρχει τρίποντο στο NBA, γιατί να μην υπάρχει και... δίγκολο στο ποδόσφαιρο; Ο Ζλάταν θα είχε τελειώσει την καριέρα του με 1.200 γκολ και ο Ρομπέρτο Κάρλος θα έπαιζε ακόμα.

Μαζί με το Half Time Show, όποιος πετύχει δοκάρι από το κέντρο κερδίζει αυτοκίνητο

Κλασικό αμερικανικό entertainment. Στο ημίχρονο μπαίνει ένας τυχερός φίλαθλος, σουτάρει από τη σέντρα και αν βρει το δοκάρι φεύγει με ολοκαίνουργιο SUV. Αν όχι, παίρνει κουπόνι για χοτ ντογκ και αναψυκτικό.

Σαν το χόκεϊ τους αφήνεις να πλακωθούν και μετά τους χωρίζεις

Δύο λεπτά να βγάλουν τα νεύρα τους, ο διαιτητής απλώς παρακολουθεί και όταν πέσουν οι παλμοί συνεχίζουμε σαν να μη συνέβη τίποτα. Άλλωστε, έτσι κι αλλιώς, οι μισοί καβγάδες στο ποδόσφαιρο τελειώνουν χωρίς να πέσει ούτε μία.

Το ποδοσφαιρικό δεκάρι θα λέγεται πλέον quarterback

Και κάπως έτσι ο προπονητής θα φωνάζει: «Δώστε την στον quarterback να οργανώσει το παιχνίδι». Ούτε "δεκάρι", ούτε "playmaker". NFL terminology και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.

Βέβαια, μην το γελάτε και πολύ. Πριν από λίγα χρόνια, αν μας έλεγαν ότι σε τελικό Μουντιάλ οι πρωταθλητές θα έπαιρναν δαχτυλίδια αντί για μετάλλια, θα γελούσαμε.

Τώρα... απλώς περιμένουμε να μάθουμε ποιο θα είναι το επόμενο update της FIFA.