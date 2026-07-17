efood: Ο μεγάλος τελικός έρχεται σπίτι σου με τα πιο δυνατά deals  

Ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου πλησιάζει και το efood, η #1 υπηρεσία delivery στην Ελλάδα, δίνει το σύνθημα για την απόλυτη ποδοσφαιρική βραδιά. Μέσα από τη νέα ενέργεια Foodball Party Deals, που είναι ήδη διαθέσιμη από την αρχή του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, το efood παρουσιάζει ένα ειδικό φίλτρο στην εφαρμογή του, προσφέροντας επιλεγμένα combos και μενού από δημοφιλή συνεργαζόμενα καταστήματα, με εκπτώσεις που ξεκινούν από -25%.

Με αφορμή το μεγάλο τελικό, το efood φέρνει ακόμη περισσότερες επιλογές για όσους ετοιμάζονται να παρακολουθήσουν τον αγώνα στο σπίτι με την παρέα τους. Ξεχωρίζει η συνεργασία με το Jackaroo, μέσα από την οποία οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν την προσφορά 1+1 Chicken Melt, μέσω της πλατφόρμας του efood.

Στόχος της ενέργειας είναι να προσφέρει στους χρήστες μια ολοκληρωμένη και οικονομική εμπειρία παραγγελίας για μία από τις σημαντικότερες αθλητικές στιγμές της χρονιάς, συνδυάζοντας μεγάλη ποικιλία επιλογών με τη γρήγορη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση που προσφέρει το efood.

Μέσα από το ειδικό φίλτρο Foodball Party Deals, οι χρήστες μπορούν εύκολα και γρήγορα να ανακαλύψουν προσφορές ειδικά σχεδιασμένες για κάθε ποδοσφαιρική παρέα. Η ενέργεια περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία επιλογών, όπως πίτσες, burgers, σουβλάκια και finger food, καθώς και ειδικά combos σε προνομιακές τιμές από αγαπημένα συνεργαζόμενα καταστήματα. Για το μεγάλο τελικό, η προσφορά 1+1 Chicken Melt από το Jackaroo έρχεται να συμπληρώσει την εμπειρία, δίνοντας ακόμη έναν λόγο στους χρήστες να επιλέξουν το efood για τη βραδιά του αγώνα.

Οι χρήστες μπορούν να βρουν τα Foodball Party Deals ανοίγοντας την εφαρμογή του efood και επιλέγοντας το αντίστοιχο φίλτρο στην αρχική οθόνη, όπου θα ανακαλύψουν όλες τις διαθέσιμες προσφορές για τον μεγάλο τελικό.