Βρούτσης: «Το ελληνικό ποδόσφαιρο γίνεται ποιοτικότερο και ανταγωνιστικότερο»

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού έδωσε το «παρών» στην κλήρωση του νέου πρωταθλήματος της Stoiximan Super League, το βράδυ της Πέμπτης (16/07) και στο περιθώριο της εκδήλωσης μίλησε για την αύξηση των εισιτηρίων στην πρώτη κατηγορία και τα μέτρα της Κυβέρνησης που έχουν βοηθήσει στη βελτίωση του προϊόντος.

«Να πούμε τα πράγματα όπως είναι. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να εξελίσσεται το ελληνικό ποδόσφαιρο και να γίνεται ποιοτικότερο, ανταγωνιστικότερο και ελκυστικότερο. Αυτό είναι κάτι που το λέει ο Υπουργός Αθλητισμού; Ναι, το λέει, αλλά το αποδεικνύει με στοιχεία. Αύξηση ρεκόρ των εισιτηρίων κατά 15,9%», ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε: «Είναι πάρα πολλά εισιτήρια παραπάνω, κάτι που σημαίνει πως ο κόσμος εμπιστεύεται πλέον, καθώς έχουμε αντιμετωπίσει τη βία στις εξέδρες των γηπέδων και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, πολύ δυναμικά και αποτελεσματικά. Αυτό το δείχνουν και τα στοιχεία της ΔΕΑΒ. Τώρα συνεργάζονται και οι ΠΑΕ και οι ΚΑΕ και ο κόσμος και ο δημοσιογραφικός κόσμος που αμφισβητούσε τα μέτρα της Πολιτείας και σήμερα βλέπει ότι φέρνουν αποτέλεσμα και αυτό μας κάνει να πιστεύουν ότι θα έχουμε καλύτερο πρωτάθλημα και στα εισιτήρια».

Παράλληλα, ο Γιάννης Βρούτσης μίλησε και για την επιχορήγηση των σωματείων από την Πολιτεία: «Να μάθει ο κόσμος κάτι που δεν το ξέρει. Η ελληνική Πολιτεία και η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έδωσε 80 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο από το 2022 και μετά στον Αθλητισμό. 50% από αυτά στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, 6,451 σωματεία ερασιτεχνικά παίρνουν 40 εκατ. ευρώ και τα άλλα τα παίρνει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και η Super League 1 και η Super League 2 και το μπάσκετ».

Καταλήγοντας, ο Υφυπουργός Αθλητισμού σχολίασε: «Το ποδόσφαιρο παίρνει κάθε χρόνο, με την περσινή αύξηση 17,9% πήρε 24,5 εκατ. ευρώ. 250.000 ευρώ παραπάνω για κάθε ομάδα. Αποδεικνύουμε ότι στηρίζουμε τον αθλητισμό. Αν υπάρχει δυνατότητα θα το κάνουμε πράξη, αν δεν υπάρχει, έχουμε κάνει κάτι μοναδικό που δεν υπήρχε στο παρελθόν και αυτό φέρνει τα αποτελέσματα που ανέφερα και πριν».