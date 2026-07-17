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ΑΕΚ: Οριστική συμφωνία με Μοντερέι για την πώληση Πινέδα - Το deal για τη ρήτρα των 8.000.000 ευρώ

Η Μοντερέι ενεργοποιεί τη ρήτρα των 8.000.000 ευρώ για τον Ορμπελίν Πινέδα, με την ΑΕΚ να αποδέχεται τον διακανονισμό για την καταβολή του ποσού – Αυτό είναι το deal για τον Μεξικανό.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Οριστική συμφωνία με Μοντερέι για την πώληση Πινέδα - Το deal για τη ρήτρα των 8.000.000 ευρώ
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Η μεταγραφή του Ορμπελίν Πινέδα στη Μοντερέι μπαίνει στην τελική της ευθεία, καθώς οι δύο σύλλογοι κατέληξαν σε συμφωνία αναφορικά με τον τρόπο καταβολής της ρήτρας αποδέσμευσης του Μεξικανού μέσου.

Η ρήτρα που προβλέπεται στο συμβόλαιο του 30χρονου με την ΑΕΚ ανέρχεται στα 8.000.000 ευρώ κι η μεξικανική ομάδα αποφάσισε να την ενεργοποιήσει, με το αντικείμενο των μεταμεσονύκτιων διαπραγματεύσεων να αφορά στον τρόπο εξόφλησης του ποσού.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το ρεπορτάζ, η «Ένωση» αποδέχθηκε τον διακανονισμό που πρότεινε η Μοντερέι και θα εισπράξει άμεσα το 50% της ρήτρας, δηλαδή 4.000.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί σε δόσεις μέσα στον επόμενο χρόνο.

Καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης ήταν κι η επιθυμία του ίδιου του Πινέδα να επιστρέψει στο Μεξικό για προσωπικούς λόγους, κάτι που συνέβαλε ώστε όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές να βρουν κοινό σημείο επαφής.

Ο Μεξικανός φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της ΑΕΚ τη σεζόν 2022/23 ως δανεικός από τη Θέλτα, ενώ έναν χρόνο αργότερα η Ένωση απέκτησε τα δικαιώματά του έναντι 6,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στην παρουσία του στους «κιτρινόμαυρους» αποτέλεσε έναν από τους πιο επιδραστικούς ποδοσφαιριστές της ομάδας, συμβάλλοντας στην κατάκτηση δύο πρωταθλημάτων και ενός Κυπέλλου.

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