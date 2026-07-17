Γ. Αλαφούζος στο Onsports: «Θέλαμε ως Παναθηναϊκός να προσφέρουμε στην εξέλιξη της Super League»

Το βράδυ της Πέμπτης (16/7) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του πρωταθλήματος της Super League για τη σεζόν 2026/27.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσε, φυσικά, ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και νέος πρόεδρος της Λίγκας, Γιάννης Αλαφούζος ο οποίος μίλησε στο Onsports.gr μετά το τέλος της διαδικασίας.

Στις δηλώσεις του εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν να αναλάβει τον συγκεκριμένο ρόλο, ανέλυσε το όραμά του για την επόμενη ημέρα του ελληνικού πρωταθλήματος και σχολίασε το επίπεδο ανταγωνισμού της Super League.

Επίσης, έστειλε το δικό του μήνυμα τόσο για τον ποδοσφαιρικό, όσο και για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, ενώ αποκάλυψε και ποια ομάδα θα υποστηρίξει στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του Γιάννη Αλαφούζου:

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το νέο πρωτάθλημα και την απόφασή του να ασχοληθεί με την προεδρία της Super League:

«Θέλαμε να προσπαθήσουμε από την αρχή, να κάνουμε ό,τι μπορούμε κι εμείς ως Παναθηναϊκός, να προσφέρουμε στην εξέλιξη του πρωταθλήματος. Έχουμε φιλοδοξίες… Δεν μου αρέσει να λέω πολλά λόγια, είπα τις κατευθύνσεις που έχουμε με την κεντρική διαχείριση και την αύξηση των εσόδων των λιγότερο εμπορικών ομάδων, αλλά προτιμώ να το δείξουμε αυτό με τις πράξεις μας, παρά με τα λόγια μας».

Για το επίπεδο ανταγωνισμού της Super League και τα περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης:

«Νομίζω ότι το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό, το βλέπουμε. Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ σωστό δρόμο. Βλέπετε και πέρσι ο Λεβαδειακός πήγε εξαιρετικά κι η Κηφισιά έκανε μια πολύ καλή πορεία… Πολλές ομάδες έκαναν πολύ καλές επιδόσεις. Νομίζω μια χαρά».

Για το αν παρακολούθησε το Μουντιάλ 2026 και την πρόβλεψή του για τον τελικό:

«Δεν πρόλαβα, θα δω την Κυριακή, ελπίζω… Πρόβλεψη δεν μπορώ να κάνω, αλλά… η μητέρα μου ήταν πολλά χρόνια στην Αργεντινή, έχουμε συγγενείς εκεί, οπότε είμαι με την Αργεντινή».

Για τον Παναθηναϊκό:

«Εύχομαι καλή επιτυχία στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού, που είναι πάντοτε ισχυρό και πετυχημένο και να κάνουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε».