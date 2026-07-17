NBA Summer League: Σούπερ Πουλακίδας στη νίκη των Μάβερικς επί των Θάντερ (vid)

Ο Πουλακίδας πραγματοποίησε ακόμα μία πολύ καλή εμφάνιση στο Summer League του Λας Βέγκας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη των Μάβερικς.

Ο ομογενής γκαρντ/φόργουορντ ήταν ο κορυφαίος σκόρερ της ομάδας του, οδηγώντας επιθετικά τους «Μαβς» στη δεύτερη νίκη τους. Στα 27 λεπτά συμμετοχής του, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους, έχοντας 5/12 τρίποντα, 1/2 δίποντα και 1/1 βολές.

Παράλληλα, ο Πουλακίδας κατέγραψε 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 3 λάθη, πραγματοποιώντας ακόμα μια «γεμάτη» εμφάνιση.