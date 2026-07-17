Στην Athens Kallithea ο Χουχούμης

Την απόκτηση του Διαμαντή Χουχούμη ανακοίνωσε η Athens Kallithea, με τον 31χρονο αριστερό μπακ να συνεχίζει την καριέρα του στη Super League 2 τη σεζόν 2026/27.

Ο έμπειρος αμυντικός έμεινε ελεύθερος μετά τη λύση της συνεργασίας του με την Κηφισιά και έρχεται να ενισχύσει την ομάδα της Καλλιθέας. Την περασμένη σεζόν κατέγραψε 13 συμμετοχές στη Stoiximan Super League, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει μεταξύ άλλων τις φανέλες του Παναθηναϊκού, της Σλόβαν Μπρατισλάβας, της Βοϊβοντίνα, του Απόλλωνα Σμύρνης, του Παναιτωλικού και του Αστέρα AKTOR.

Η ανακοίνωση:

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του αμυντικού Διαμαντή Χουχούμη, 31 ετών, μετά την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου του με την Κηφισιά.

Ο Χουχούμης, ο οποίος έχει την ευελιξία να αγωνίζεται τόσο ως αριστερό μπακ όσο και ως σέντερ μπακ σε τριάδα στην άμυνα, είναι βετεράνος της Super League, μετρώντας 167 συμμετοχές στη μεγάλη κατηγορία με τις φανέλες των Παναθηναϊκού, Απόλλωνα Σμύρνης, Παναιτωλικού, Αστέρα Τρίπολης και Κηφισιάς.

Γεννημένος στο Αλιβέρι της Εύβοιας, αναδείχθηκε από την ακαδημία του Παναθηναϊκού και πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα σε ηλικία 18 ετών τον Οκτώβριο 2012. Παρέμεινε στον σύλλογο , καταγράφοντας συνολικά 59 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων εμφανίσεων στο UEFA Europa League, ενώ ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας τη σεζόν 2013/14.

Το καλοκαίρι του 2017 ο Χουχούμης μετακόμισε στο εξωτερικό, κατακτώντας το Κύπελλο Σλοβακίας με τη Slovan Bratislava τη σεζόν 2017/18 και αγωνιζόμενος στη σερβική SuperLiga με τη Vojvodina τη σεζόν 2018/19, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα.

Από την επιστροφή του κι έπειτα, έχει αγωνιστεί για επτά συνεχόμενες σεζόν στη Super League, δύο σεζόν με τον Απόλλωνα Σμύρνης, δύο με τον Παναιτωλικό, δύο με τον Αστέρα Τρίπολης και την περσινή σεζόν με την Κηφισιά και έχει καταγράψει συνολικά 137 συμμετοχές στην κορυφαία κατηγορία σε αυτό το διάστημα.

Καλωσήρθες, Διαμαντή».