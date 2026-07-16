ΠΑΟΚ: Προπόνηση με έξι απουσίες

Με επίκεντρο την αμυντική λειτουργία συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ, με το πρόγραμμα της ημέρας να περιλαμβάνει προθέρμανση, παιχνίδια κατοχής και ασκήσεις τακτικής. Οι ποδοσφαιριστές δούλεψαν πάνω στις αρχές της αμυντικής συμπεριφοράς σε συνθήκες αγώνα, ενώ η προπόνηση ολοκληρώθηκε με ασκήσεις τελειωμάτων και οικογενειακό δίτερμα.

Στο ιατρικό δελτίο, οι Μεϊτέ και Ελουστόντο ακολούθησαν θεραπεία, ο Ντεσπόντοφ συνέχισε με θεραπεία και πρόγραμμα στο γυμναστήριο, ο Σορετίρε προπονήθηκε ατομικά, ενώ οι Κωττάς και Χατσίδης συμμετείχαν σε μέρος του προγράμματος. Η επόμενη προπόνηση των «ασπρόμαυρων» είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Παρασκευής (17/07).