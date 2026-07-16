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ΠΑΟΚ: Προπόνηση με έξι απουσίες

Με έξι απουσίες συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ στο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Μεσημβρίας.

ΠΑΟΚ: Προπόνηση με έξι απουσίες
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Με επίκεντρο την αμυντική λειτουργία συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ, με το πρόγραμμα της ημέρας να περιλαμβάνει προθέρμανση, παιχνίδια κατοχής και ασκήσεις τακτικής. Οι ποδοσφαιριστές δούλεψαν πάνω στις αρχές της αμυντικής συμπεριφοράς σε συνθήκες αγώνα, ενώ η προπόνηση ολοκληρώθηκε με ασκήσεις τελειωμάτων και οικογενειακό δίτερμα.

Στο ιατρικό δελτίο, οι Μεϊτέ και Ελουστόντο ακολούθησαν θεραπεία, ο Ντεσπόντοφ συνέχισε με θεραπεία και πρόγραμμα στο γυμναστήριο, ο Σορετίρε προπονήθηκε ατομικά, ενώ οι Κωττάς και Χατσίδης συμμετείχαν σε μέρος του προγράμματος. Η επόμενη προπόνηση των «ασπρόμαυρων» είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Παρασκευής (17/07).

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