Παναθηναϊκός AKTOR: Αναπτύσσει το δίκτυο scouting στις ΗΠΑ με τον πρωταθλητή Στέλιο Τζούτζη

Πέρα από τις σπουδαίες επιστροφές των Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Δημήτρη Διαμαντίδη και Μάικ Μπατίστ, αλλά και τις σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις αυτού του καλοκαιριού, ο Παναθηναϊκός AKTOR προσθέτει στον οργανισμό του και κορυφαία στο είδος τους στελέχη.

Οι «πράσινοι» ήρθαν σε συμφωνία με τον 38χρονο προπονητή, Στέλιο Τζούτζη, ο οποίος γνωρίζει άριστα την αμερικανική αγορά και θα αναλάβει ρόλο Director of U.S. Scouting & player development.

Πρόκειται για τον assistant-coach και general manager στο πανεπιστήμιο Liberty την περασμένη σεζόν και τον μοναδικό Έλληνα προπονητή με δαχτυλίδι Πρωταθλητή στο κολεγιακό πρωτάθλημα (το 2019 με το Βιρτζίνια).

Όπως ο ίδιος έχει παραδεχθεί οι προπονητές επιρροές του ήταν από τα plays και την μεθοδολογία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Σεπόλια, όπου έκανε παρέα με τα αδέλφια Αντετοκούνμπο, αλλά έφυγε στα 16 του για τις ΗΠΑ, όπου συνδύασε τις σπουδές και το μπάσκετ. Σταδιακά πέρασε από το παρκέ στους πάγκους, φτιάχνοντας μια σπουδαία καριέρα στην κολεγιακή προπονητική.

Οι «πράσινοι» και ο Director of Scouting and Team Personnel της ομάδας, Νίκος Παππάς, έσπευσαν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους προκειμένου να έχουν στις τάξεις τους έναν άνθρωπο που γνωρίζει άριστα το αμερικανό μπάσκετ, την κολλεγιακή αγορά κι έχει σημαντικές διασυνδέσεις. Αποκτώντας έτσι πιο ενεργό ρόλο στην αγορά των ΗΠΑ και επεκτείνοντας τους ορίζοντές τους τόσο στην παραγωγή, όσο και στην αναζήτηση ταλέντων.

Η παρουσία του Τζούτζη θα σημαίνει πως θα υπάρχει σημείο επαφής κι επικοινωνίας του Παναθηναϊκού με το μπάσκετ των ΗΠΑ, τα πανεπιστημιακά προγράμματα, προπονητές, στελέχη ομάδων, scouts και εκπροσώπους παικτών, διαμορφώνοντας ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασιών.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των καθηκόντων του θα εντάσσεται και η παρακολούθηση νεαρών αθλητών, που ξεχωρίζουν στο αμερικανικό σύστημα, η αξιολόγηση των δυνατοτήτων τους και η ενημέρωση του Παναθηναϊκού για περιπτώσεις με σημαντική αγωνιστική προοπτική.

Τέλος, θα παρακολουθεί από κοντά και την πρόοδο των αθλητών του Παναθηναϊκού που βρίσκονται στην κολεγιακή λίγκα (όπως οι Αβδάλας και Σαμοντούροβ).