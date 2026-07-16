Τρελαμένος ήρθε ο Γιαμπουσέλε: Φίλησε το σήμα του Παναθηναϊκού κι έστειλε μήνυμα για το 8ο

Το μεγάλο «μπαμ» του καλοκαιριού στο ευρωπαϊκό μπάσκετ -μέχρι τώρα- έχει την υπογραφή του Παναθηναϊκού.

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε πείστηκε να αφήσει το NBA για να επιστρέψει στη EuroLeague για λογαριασμό των «πράσινων» και αν λάβουμε υπόψη μας τις αντιδράσεις του όταν έφτασε το απόγευμα της Πέμπτης (16/7) στην Αθήνα, είναι ενθουσιασμένος με την προοπτική που ανοίγεται μπροστά του.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ ήταν συνεχώς χαμογελαστός, δεν αρνήθηκε σε κανέναν από τους φίλους του Παναθηναϊκού -που του χάρισαν μια θερμή υποδοχή- ένα αυτόγραφο ή μια φωτογραφία και δήλωσε ανυπόμονος να μπει και να παίξει για τη νέα του ομάδα.

Παράλληλα, λίγη ώρα αργότερα δημοσίευσε αρκετά στιγμιότυπα από την άφιξή του. Σε ένα από αυτά έχει ποστάρει τη φωτογραφία που φιλάει το σήμα του Παναθηναϊκού, ενώ σε ένα άλλο στέλνει μήνυμα για το 8ο ευρωπαϊκό τρόπαιο με τα δάχτυλά του.

Δείτε το ποστ του Γκέρσον Γιαμπουσέλε: