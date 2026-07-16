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Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση της Μακέντα Ντομίνγκεζ

Η ΑΕΚ συνεχίζει την ενίσχυση του τμήματος ποδοσφαίρου γυναικών, ανακοινώνοντας την απόκτηση της Μακέντα Ντομίνγκεζ.

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση της Μακέντα Ντομίνγκεζ
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Η 23χρονη μέσος από το Ελ Σαλβαδόρ, Μακέντα Ντομίνγκεζ, θα φοράει τη φανέλα της ΑΕΚ τη νέα σεζόν.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Μακένα Ντομίνγκεζ. Η 23χρονη (19/06/2003) διεθνής με το Ελ Σαλβαδόρ μέσος, ύψους 1,61μ., υπέγραψε το συμβόλαιό της και εντάσσεται στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Ποδοσφαίρου του Συλλόγου.

Η Μακένα Ντομίνγκεζ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του αμερικανικού ποδοσφαίρου! Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από το σχολείο όπου με τους Strikers FC σημείωσε περισσότερα από 100 τέρματα σε 3 χρονιές. Το 2021 εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο της North Carolina και το 2024 κατέκτησαν το Εθνικό Πρωτάθλημα. Τη σεζόν 2024-25 αγωνίστηκε σε 22 αγώνες ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε φόρεσε τη φανέλα της LSU, μετρώντας 22 συμμετοχές.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, η Μακένα Ντομίνγκεζ δήλωσε στο aek.gr:

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη για την ευκαιρία να αγωνιστώ στην ΑΕΚ και στην Ελλάδα. Ανυπομονώ να πιάσω δουλειά για την ομάδα και να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου ώστε να πετύχουμε τους υψηλούς στόχους μας».

Μακένα, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!».

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