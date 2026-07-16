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Μουντιάλ 2026: Η συγκλονιστική περιγραφή Αργεντινού σπίκερ στο γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες

Η περιγραφή του Πάμπλο Χιράλτ στο 2–1 του Λαουτάρο Μαρτίνες απέναντι στην Αγγλία προκάλεσε ρίγη συγκίνησης στους φίλους της Αργεντινής

Μουντιάλ 2026: Η συγκλονιστική περιγραφή Αργεντινού σπίκερ στο γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες
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Δεν ήταν μόνο η μπάλα που κατέληξε στα δίχτυα. Ήταν η φωνή ενός ανθρώπου που «κουβαλούσε» όλο το βάρος της στιγμής. Ο Αργεντινός σπίκερ, Πάμπλο Χιράλτ, «λύγισε» ξανά περιγράφοντας το γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες στον χθεσινό (15/07) ημιτελικό κόντρα στην Αγγλία, που χάρισε την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του εφετινού Μουντιάλ.

Ο δημοσιογράφος με καταγωγή από το Βενάδο Τούερτο της Αργεντινής, γνωστός για τον έντονο συναισθηματισμό στις μεταδόσεις, «έσπασε» μεταδίδοντας για το Televisión Federal τη μεγάλη ανατροπή της «αλμπισελέστε», που βρέθηκε πίσω στο σκορ από το γκολ του Άντονι Γκόρντον στο 55ο λεπτό, αλλά δεν εγκατέλειψε τη «μάχη» και με μία υπέρβαση έως το τελευταίο σφύριγμα, επικράτησε με 2–1 και θα διεκδικήσει το βαρύτιμο τρόπαιο στην αναμέτρηση με αντίπαλο την Ισπανία, τη 19η Ιουλίου.

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